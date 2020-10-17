瑞典31歲知名超模艾爾莎·霍斯克(Elsa Hosk)，日前突然公開多張「性感全裸照」大方公開懷孕的好消息，吸引超過75萬人按讚並送上祝福。近日她再度更新近況，曬出一系列穿搭美照，高超的「藏肚技巧」讓不少網友看了直問「肚子去哪？」。

艾爾莎·霍斯克擁有空靈容貌與177cm的高挑身材，因從小喜愛籃球，在讀書時便加入學校的女子籃球隊，後來因為亮麗的外表被星探挖掘後受到多本雜誌青睞而漸漸轉往模特兒界發展，之後還成為知名內衣品牌「維多利亞的秘密天使」（Victoria's Secret Angels）成員之一，加上私底下火辣的穿搭風格讓她人氣暴漲，在網路上受到超過632.6萬名粉絲追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 elsa hosk（@hoskelsa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 8 日 下午 12:25 張貼

而與男友Tom Daly交往多年的她，上個月底開心宣布懷孕好消息後，即使大腹便便依然持續在網路上分享生活及穿搭，近日艾爾莎便曬出多張穿搭美照。

照片中的她穿著一件黑色連身洋裝與白色長靴，側邊高衩的設計讓視線聚焦在她的長腿上，其中一張正面照更讓人完全看不出她的孕肚，只看見S級的性感曲線，令不少網友紛紛留言「EXCUSE ME?這身材合理嗎？」、「肚子跑去哪？」。