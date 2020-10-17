張鳳書是台灣知名演員、主持人，曾出演過多部知名本土劇，像《飛龍在天》、《台灣霹靂火》、《意難忘》等。今年49歲的他坦言已經進入更年期，因此保養不再只停留於肌膚表面，內服調養也很重要。

近年「熟齡保養」蔚為話題，尤其不少女星在邁入更年期後，紛紛開始尋找保養身體、維持青春美麗的方法，台劇天后張鳳書近期接下「醫次搞定」主持棒，就常被問到關於更年期的保養方式，她也不吝嗇的在臉書分享自己的健康駐顏秘訣。

49歲的張鳳書不諱言已邁入更年期，她透露在主持節目時看到很多逆齡的來賓過了更年期階段都還維持著青春美麗，於是上網搜尋各式她們的保養秘方，意外發現了「凍齡始祖」潘迎紫長期都吃「女王蜂子」，這是一款營養價高於蜂王乳與蜂王漿的補品，張鳳書吃了一段時間感覺皮膚變得比較Q彈、精神和情緒也不錯，氣色變得特別好，感覺天天都容光煥發。

對於克服「更年障礙」已經有心得的張鳳書表示，那些更年期的不適狀態自己都經歷過，過程中雖然辛苦，但看到潘迎紫潘姊的健康年輕，跟著她的方式調養，整個生理機能也漸入佳境，他認為不管男性女性，35歲起就要開始注意身體狀態，補充優質純淨的保養、保健食品，讓年齡增長不再成為生活中的困擾。