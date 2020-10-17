來自韓國的秀髮護理品牌Deep;erence重新詮釋秀髮生命力的定義，具有靈魂的香氣來自專業調香ANC的精準調配，以優雅香調展現深邃品味，令人的驚艷秀髮修護力更是品牌精髓！

Deep;erence以天然植萃為本，堅持以最完美的配方呈現品牌對美的價值。專利碗豆胜肽蛋白堪稱最天然的秀髮補給品，讓髮絲回復活力、健康與光澤，有助於頭髮與頭皮的健康管理，多達七種以上的天然草本植萃複方，幫助舒緩緊繃頭皮與蓬鬆秀髮，多用於高級臉部保養品的海藻複合精華萃取，也是Deep;erence養護秀髮的核心成分，集結多種海藻複合精華萃取，有效柔軟、強健髮根、補充頭髮所需的養分。

Deep;erence 由DAVID & MAISIE Select 獨家引進來台，「Ginger BaBa 柔順頂級生薑」、「Dark Cinnamon 絲緞頂級黑肉桂」與「Oriental Blossom 東方花卉」三大系列為美麗秀髮而生，使秀髮綻放光澤、蓬鬆與保濕，可互相搭配使用。Deep;erence全系列以生薑萃取為主要成份，為秀髮強化滋養髮根，將日常的洗髮與護髮，定義為更深層的頭皮管理，無須多餘的保養步驟，便能激發出秀髮的生命力。

Deep;erence共有「柔順頂級生薑、絲緞頂級黑肉桂、東方花卉」三大系列。（圖／邱映慈攝影）

柔順頂級生薑系列，以溫暖麝香搭襯清新佛手柑為主香調，本系列洗髮露可有效調理頭皮油水平衡、深層清潔與淨化肌膚；護髮素則無市售潤髮品洗後殘留問題，使用後有高保濕、高柔嫩感。該系列推薦頭皮易乾燥脫屑的人，改善頭髮厚重不易造型。

絲緞頂級黑肉桂系列伴隨溫暖迷人的氣味，浮現耐人尋味的美好回憶。本系列洗髮露添加產量極少的肉桂皮活性萃取，幫助提升秀髮蓬鬆與強韌，創造極佳的空氣感；本系列護髮素即使沖洗不完全，也不會有殘留感，持續修護秀髮；本系列護髮油結合黑肉桂與摩洛哥堅果油，幫助頭皮平衡不油膩，在秀髮形成保水層，長時間維持水潤感，是一款頭髮專用的精油。該系列推薦頭皮容易出油的人，希望提升秀髮支撐力與油水平衡。

絲緞頂級黑肉桂護髮油、東方花卉清新髮香噴霧。（圖／邱映慈攝影）

Deep;erence東方花卉滋養系列蘊藏珍稀玫瑰水精華，純淨玫瑰水向有液體黃金美名，每毫升玫瑰水精華，源自3000片新鮮玫瑰花瓣萃取，東方花卉滋養洗髮露結合取自豌豆的專利胜肽成分與玫瑰精華萃取，使秀髮恢復柔潤亮澤與彈性；東方花卉清新髮香噴霧是一款可用於身體與秀髮的淡香水噴霧，添加維生素泛醇衍生物，即維生素原B5，具優秀的保濕力，有助於秀髮持續光澤與濕潤。該系列推薦頭髮容易分叉斷裂的人，提供滋潤修護與清爽型頭皮護理。