如果記憶是片刻，香氛即是讓瞬間烙印成永恆的證明！葡萄牙百年香氛品牌CLAUS PORTO以「Agua De Colonia高級訂製香水系列」啟航香氛之旅，由英國最時尚的香水鼻子Lyn Harris掌舵，Agua De Colonia記錄著Lyn Harris在葡萄牙的美好片刻，巧妙運用層次細膩的香氣傳達，彷彿穿越平行時空來到某個時間、某個場景，將時間封存在小小的玻璃瓶之中。

Lyn Harris嫻熟以香水寄情，Agua De Colonia高級訂製香水系列共6款新作，香氛旅程走訪葡萄牙著名的阿連特茹平原、孔波爾塔黃金海岸、斗羅河谷葡萄莊園、人間秘境弗洛雷斯島與最具代表的里斯本和波爾圖，香氣跨越語言與文字的距離， 述說永誌不忘的回憶與CLAUS PORTO超過130年的雋永品味。

Agua De Colonia高級訂製香水系列共6款新作。（圖／邱映慈攝影）
Agua De Colonia高級訂製香水系列共6款新作。（圖／邱映慈攝影）

Agua De Colonia高級訂製香水系列共6款新作。（圖／邱映慈攝影）
Agua De Colonia高級訂製香水系列共6款新作。（圖／邱映慈攝影）

Lyn Harris以記憶為起點，為CLAUS PORTO「Agua De Colonia 高級訂製香水系列」刻劃出葡萄牙的人文風情與情感。Agua De Colonia高級訂製香水系列運用珍稀花材與香料，重現1882年經典香調馥奇（Fougère）, 甜美的花香、厚實的木香、溫暖的辛香三種調性的結合， 儼然成為一種濃郁、溫暖而性感的香氣，讓男性與女性都著迷的中性氣味。

Agua De Colonia高級訂製香水外包裝彷彿高級葡萄酒。（圖／邱映慈攝影）
Agua De Colonia高級訂製香水外包裝彷彿高級葡萄酒。（圖／邱映慈攝影）

該系列以純手工製作的葡萄酒瓶身設計，展現葡式玻璃藝術的優雅與美學，外盒為類皮革材質，儼然精雕細琢的典藏藝術，外觀看起來彷彿縮小版的精緻高級葡萄酒，香水控一定要靠櫃賞玩、試聞。

人氣少女品牌推香水新品 花果香調帶點魅惑又充滿玩心

2020必收質感精品香水香氛 紅色限量「罌粟花」沐浴、擴香超療癒

曾敬驊一聞驚豔 香民不能錯過這4款香水新品

#英國百年香氛品牌 #CLAUS PORTO #Lyn Harris #香水 #香氣