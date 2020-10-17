如果記憶是片刻，香氛即是讓瞬間烙印成永恆的證明！葡萄牙百年香氛品牌CLAUS PORTO以「Agua De Colonia高級訂製香水系列」啟航香氛之旅，由英國最時尚的香水鼻子Lyn Harris掌舵，Agua De Colonia記錄著Lyn Harris在葡萄牙的美好片刻，巧妙運用層次細膩的香氣傳達，彷彿穿越平行時空來到某個時間、某個場景，將時間封存在小小的玻璃瓶之中。

Lyn Harris嫻熟以香水寄情，Agua De Colonia高級訂製香水系列共6款新作，香氛旅程走訪葡萄牙著名的阿連特茹平原、孔波爾塔黃金海岸、斗羅河谷葡萄莊園、人間秘境弗洛雷斯島與最具代表的里斯本和波爾圖，香氣跨越語言與文字的距離， 述說永誌不忘的回憶與CLAUS PORTO超過130年的雋永品味。

Agua De Colonia高級訂製香水系列共6款新作。（圖／邱映慈攝影）

Agua De Colonia高級訂製香水系列共6款新作。（圖／邱映慈攝影）

Lyn Harris以記憶為起點，為CLAUS PORTO「Agua De Colonia 高級訂製香水系列」刻劃出葡萄牙的人文風情與情感。Agua De Colonia高級訂製香水系列運用珍稀花材與香料，重現1882年經典香調馥奇（Fougère）, 甜美的花香、厚實的木香、溫暖的辛香三種調性的結合， 儼然成為一種濃郁、溫暖而性感的香氣，讓男性與女性都著迷的中性氣味。

Agua De Colonia高級訂製香水外包裝彷彿高級葡萄酒。（圖／邱映慈攝影）

該系列以純手工製作的葡萄酒瓶身設計，展現葡式玻璃藝術的優雅與美學，外盒為類皮革材質，儼然精雕細琢的典藏藝術，外觀看起來彷彿縮小版的精緻高級葡萄酒，香水控一定要靠櫃賞玩、試聞。