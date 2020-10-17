女星周曉涵以甜美臉蛋及傲人身材走紅，早在學生時期就以被封為逢甲大學校花，隨後更進入戲劇圈，自從她晉升偶像劇女神之後，越來越受外界矚目，俘獲了不少男女粉絲。在近日的公開活動上，她穿出一套深V西裝，大秀正面的傲人酥胸。

出道15年的周曉涵今年已經35歲，不過保養得宜絲毫看不出歲月痕跡，近期更和邵雨薇、程雅晨合作奇幻愛情神仙劇《天巡者》，被稱為是台版《孤單又燦爛的神－鬼怪》，話題居高不下，在記者會上，她更穿出火辣內衣搭配西裝，頗有霸氣女總裁風範。

在 Instagram 查看這則貼文 周曉涵 aмanda cнoυ⋆（@ilove7388）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 13 日 上午 2:57 張貼

在服裝上，周曉涵選穿剪裁立體的Glam Chamber西裝套裝，來她呼應劇中霸氣十足的「秦廣王」角色，大膽內搭SWEAR內衣，不愧是最強美胸女神，以大膽俐落的穿法，成功讓D罩杯好身材一覽無遺。

在 Instagram 查看這則貼文 周曉涵 aмanda cнoυ⋆（@ilove7388）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 12 日 上午 9:12 張貼

粉絲們也全被周曉涵的好身材震驚，紛紛狂讚：「曉涵好美啊」、「這總裁很凶」、「娘娘美」、「曉涵變得好正好漂亮好有氣質」，更有眼尖粉絲大讚她與女團人氣女星撞臉，直呼「Jisoo 是妳？」