台北101動物王國快閃店隆重開幕，寫下品牌於台灣發展的全新篇章；為慶祝快閃店開幕於Burberry台北 101旗艦店舉行晚間酒會派對，現場星光熠熠，成為台北今年最矚目的時裝界盛事之一。

快閃店設置於台北101購物中心 4樓都會廣場，以動物國度為設計理念，裝點精緻的野生動物藝術雕像，呼應品牌創始人Thomas Burberry和創意總監 Riccardo Tisci對動物的力量和象徵意義的重視。快閃店內發售品牌獨一無二的標誌性商品，品牌皮具：有採用文件袋風格的硬挺Pocket托特包與TB包款TB的命名和靈感都源自於品牌創始人Thomas Burberry，並以其名字縮寫字母打造令人印象深刻的飾釦。限量單品還包括絲巾與小型皮具。

知名男星許光漢（左）、音樂才子黃宣共同詮釋品牌的性格態度與年輕活力。（圖／品牌提供）

快閃店內空間設計巧妙，悉心配置的粉藍色彩愉悅整體氛圍，為到訪顧客構築出更加閒適的優雅體驗，利用動物的差異擺設於此快閃店中製造豐富的層次，甫踏進店內即感受被迷人動物包圍的的輕鬆自在，在嶄新視角下展現英式的多元文化。全球一系列的數位和快閃店內限時展售拍照體驗，彰顯品牌獨有的創新零售概念打造非凡驚喜。

新生代女演員林映唯（左）、與時尚影響力人士李函出席活動。（圖／品牌提供）

為慶祝動物王國快閃店開幕，Burberry特別於台北 101旗艦店舉辦開幕派對，邀請不同領域的傑出品牌好友與貴賓共襄盛舉，出席嘉賓包含知名男星許光漢、新生代女演員林映唯、音樂才子黃宣、著名歌手吳卓源與時尚影響力人士李函等等共同詮釋品牌的性格態度與年輕活力。派對中特別邀請國際知名百大DJ Ray Ray精心設計音樂演出，隨著時尚音樂節奏律動，完美營造不同凡響的派對夜晚。