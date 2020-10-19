FENDI 與來自倫敦的配飾品牌 CHAOS 展開全新合作，為2020-21秋冬系列推出 FENDI X CHAOS 聯名配飾系列，由 Charlotte Stockdale 與 Katie Lyall 設計一系列「科技珠寶」作品，為日常配戴的飾品提供了更具奢華感的選擇。

今年二月此聯名系列在米蘭舉辦的 FENDI 2020-2021秋冬女裝秀上首次亮相，FENDI 與 CHAOS 之間長期有著創意合作而發展出如此精彩的作品，最早由 Karl Lagerfeld 為雙方搭起合作的橋樑，並且由 FENDI 藝術總監 Silvia Venturini Fendi 延續下來。

手機、智慧手錶到無線耳機全變珠寶 高端時尚完美結合科技（圖／品牌提供）

FENDI X CHAOS 的設計源自於雙方對古董煙盒、金色打火機和晚宴手拿包的共同喜愛，首批 FENDI X CHAOS 限時聯名系列的設計融合了打孔和雕刻的金屬外形、FENDI 的皮革工藝、緞面裝飾及著名主題圖案五金零件，將智慧型手機、智慧手錶和無線耳機瞬間變成珠寶般的配件。

手機、智慧手錶到無線耳機全變珠寶 高端時尚完美結合科技（圖／品牌提供）

每個量身打造的配飾盒能夠相互串連，可以夾在本季的 FENDI 腰帶、合作款的拉鍊鏈條掛繩或任何 FENDI 包款上，從家中、辦公室一路帶到機場休息室中皆可流暢使用。其它令人驚奇的飾品則以實用的優雅感與內在的趣味感，以襯托出這個首款聯名系列，將日常用品變成充滿奢華感的迷人飾品。多功能金銀色塗鴉筆可以在紙張和平板電腦上使用，也能夠像 FENDI 2020-2021秋冬系列秀台造型那樣，當成耳環佩戴。

手機、智慧手錶到無線耳機全變珠寶 高端時尚完美結合科技（圖／品牌提供）

FENDI X CHAOS 不錯過任何一個「高科技」，就連筆記型電腦也加上了 FENDI 皮草和毛絨保護板。FENDI X CHAOS 聯名系列的每一件作品都像是一件立即可以收藏的小玩意，可以混搭使用，將 CHAOS 的訂製理論帶入 FENDI 的世界。