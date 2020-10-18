蘇慧倫是台灣著名歌手、演員，當年的一首《鴨子》是多少人青春的回憶！即將在月底滿50歲的他，歲月完全沒有在他臉上留下痕跡，原來他的保養習慣非常紮實，讓肌膚總是維持在最佳狀態。

出道滿30周年的蘇慧倫，今年帶著新作品回歸歌壇，幾十年幾乎沒有改變的外貌，旋即引發廣大迴響與討論，在甜美笑容與靈氣十足的氣質下，增添一抹清新卻穩重的魅力，被公認為展現凍齡最高境界！

駐顏有術的蘇慧倫，妝容總是清新淡雅，由內而外散發自然光澤感，讓人訝異究竟是如何留住青春的？蘇慧倫更首度公開分享自己的凍齡保養秘訣，就是紮實的保養步驟，在前導液後使用有抗老修護成分的精華，接著使用乳霜及眼霜，目前他的愛用品就是著名貴婦保養品牌LA MER海洋拉娜，保養步驟不偷懶難怪能養出讓人羨慕的凍齡肌！

蘇慧倫保養步驟非常紮實。（圖／品牌提供）

蘇慧倫再次回歸後的人生哲學，讓心情與狀態帶領自己圓滿每一個階段的自己，更要在每一個時刻好好寵愛、照顧辛苦的自己，讓自己維持在快樂健康的狀態，就能自然散發美麗。