大陸28歲知名女星迪麗熱巴，擁有如混血兒般的精緻五官與水靈大眼，與同樣來自於新疆維吾爾族的古力娜扎、麥迪娜、佟麗婭被譽為「新疆4大美女」。近日微博上釋出她為雜誌《Sofigaro》所拍攝的封面大片，曼妙的好身材吸引網友的目光。

照片中迪麗熱巴先是穿著一件白色套裝，以「剪刀腳」之姿讓腿型看起來更加修長，下一張則是穿著灰色大衣，裡面看起來像沒穿，大衣由肩膀滑落大方露出白皙香肩與鎖骨，往下一看修長的美腿也不忘從開衩處一併展露。

另一張照片她更直接趴在地上，性感的香肩配上一抹冷艷紅唇釋放致命吸引力，電得粉絲們看了忍不住暴動，直呼「胖迪太美了」、「熱巴女神好絕」、「真的不要太美」、「我被電慘了」。

在 Instagram 查看這則貼文 DilrabaDilmurat.fan_site（@dilrabadilmurat.fan_site）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 14 日 下午 11:00 張貼

而迪麗熱巴似乎完全不受新冠肺炎疫情影響，行程一樣排滿滿，近日除了她所主演的電視劇《幸福，觸手可及！》正在熱播外，近日還在趕拍新戲《你是我的榮耀》，而且代言、廣告也從來沒斷過，與老闆楊幂同樣拼命，難怪她的人氣始終屹立不搖。