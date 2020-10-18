夏天盡情享受太陽，結果斑斑點點立即變多，膚色又深一階，邁向秋冬就是女孩們啟動美白淡斑大作戰的時刻，把臉部暗沉一次打包出清，讓肌膚恢復清澈明亮！

保養品牌AIVÍA艾微漾為解決大家的淡斑保養困境，好評再推出極效白系列金三角「皙漾光亮白化妝水」、「皙漾光美白精華」與「B5純萃修護精華」助攻，搭配皙漾光微針淡斑貼片，以完整淡斑保養步驟，訴求夢想中的發光美肌，全方位淡斑戰隊助妳輕鬆打擊局部斑點與整臉暗沉，美肌光圈不請自來！

皙漾光亮白化妝水、皙漾光美白精華與B5純萃修護精華。（圖／品牌提供）

換季時擦保養品格外不給力，總覺得保養成分無法被肌膚吸收，日也擦、夜也擦還是徒勞無功，當淡斑保養遇到停滯期，應該先了解肌膚厭食原因才能對症下藥。皮膚只有在含水量高的狀態下，才能夠讓後續保養成分更容易滲入、加速吸收，從根本擊退肌底暗黑瑕疵。

保養第一步擦上「皙漾光亮白化妝水」可讓肌膚保濕補水，幫助後續保養品更好吸收。AIVÍA艾微漾小分子高滲透性的水解玻尿酸技術，以及提升肌膚保濕力的神經醯胺，能迅速深入滲透角質層補充肌底水分、維持油水平衡，並同步幫助肌膚恢復保護功能；加上日本大廠專利穀胱甘肽成分，能掃除暗沉，使肌膚勻亮白皙，滴滴保養出穩定的膚況，對缺水肌提供最即時的神救援，讓肌膚自帶水潤光澤。每天使用便能明顯感受到皮膚越來越穩定，承先啟後加速後續保養吸收力，絕對是淡斑戰隊助攻關鍵第一步！

秋後，乾敏泛紅接著出現，面對各種環境因素帶給肌膚的不友善，更需要神隊友打造天然保濕防護網共同抵禦外敵！透過「皙漾光亮白化妝水」幫肌膚補水，第二步更要將水分牢牢鎖住，讓肌膚處於飽水量高的狀態，同時全面提升肌膚對環境的防禦力，隨時隨地保持肌膚最佳狀態。只有保濕工作做得好，後續淡斑保養才能事半功倍！

為突破肌膚缺水的保養困境，「B5純萃修護精華」內含長效保濕成分PENTAVITIN®專利鎖水磁石，具有等同人體皮膚角質層的類似組成，能像磁石一樣牢牢結合於皮膚表面，達到72小時鎖水功效，持續保濕使肌膚明亮有彈性；更添加三大修復因子作為肌膚防護軍：AIVÍA艾微漾獨家靈芝活性萃取物、高濃度維生素B5和甘草植物精萃，修復肌膚自然更新力，並減緩、鎮定偶發性肌膚不適所產生的泛紅，進而強化肌膚對外界環境傷害的保護力。保濕屏障加上三大防護軍，幫妳馴服肌膚叛逆期，迅速變身吸收力飽滿的健康肌！

秋冬換季的乾燥天氣容易讓皮膚缺水脫皮、加速老化，加上工作忙碌經常熬夜，肌膚黯淡無光沒精神。外在天氣加上內在壓力使黑色素加速形成並沉澱，不知不覺中就累成黯淡蠟黃肌。除了透過「皙漾光微針淡斑貼片」14天有感淡化局部斑點，全臉的淨化美白也非常重要！把握「微針貼片黃金保養4小時」，趁著貼片上的小小金字塔突破肌膚屏障，開啟一個個肉眼看不見的保養捷徑，即刻將「皙漾光美白精華」送往肌膚深處，雙管齊下兩者互相搭配使用，才能全面實現肌膚乾淨透白。

「皙漾光美白精華」從美白加速器「皙漾光微針淡斑貼片」經典美白成分中精選出兩大亮白因子：穀胱甘肽與傳明酸，雙重美白力加倍有感。穀胱甘肽能幫助改善黑色素沉澱，幫助淡化淺層斑點，徹底防堵黑斑上臉得分；高濃度的傳明酸則幫助提升肌膚整體明亮度，由內而外改善膚色不均、暗沈蠟黃；更蘊含甘草及七葉樹子兩種草本植物精萃，亮白之餘同時也能溫和抗氧化，讓妳不須濃妝一樣擁有淨、透、亮的好氣色！

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看AIVÍA艾微漾推出極效白系列金三角「皙漾光亮白化妝水」、「皙漾光美白精華」與「B5純萃修護精華」，以完整淡斑保養步驟，訴求夢想中的發光美肌！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得皙漾光亮白化妝水*1

★公佈時間 ｜ 2020/10/29

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