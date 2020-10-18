義大利彩妝PUPA最令人引頸期盼的超人氣Q萌彩妝盒限量版，今年搶先在台上市！設計師以森林為主題，推出迷你版「Squirrel小松鼠」彩妝盒，圓滾滾的松鼠造型，內附超豐富彩盤，外觀與實用兼具，絕對讓人少女心爆發！

限量版小松鼠彩妝盒共4款，每款皆有不同彩妝配色，一不小心就會陷入選擇障礙，甚至心動到想直接包色處理。

限量版小松鼠彩妝盒共4款。（圖／品牌提供）

近年來「綠色時尚」的意識覺醒，尤其面臨全球大面積森林火災頻傳，在此重要時刻，PUPA首次與國際知名「Treedom.net」線上平台合作，計劃將「小松鼠彩妝盒」的部分收益投入「非洲植樹計劃」，在「肯亞」和南美「厄瓜多」地區栽種 1,000 棵小樹苗，與當地人一起重建森林原生態，更以此呼籲大家共同守護森林。為了落實環保概念，小松鼠彩妝盒皆由可回收塑料製作而成，外紙盒使用FSC認證可回收紙材製作，由內而外落實環境友善，讓女孩愛美的同時也能一起加入森林保衛行動。

PUPA限量版彩妝盒每年都會推出創新主題，在日、韓締造超高人氣，被譽為美妝達人的夢幻收藏。松鼠彩妝盒一共有4款設計，滿足彩妝控的不同需求，有符合外出使用的「迷你松鼠唇彩盒」，有日常使用的「甜心松鼠彩妝盒」、「幸福松鼠彩妝盒」，以及獨具收藏價值的「幸福松鼠彩妝盒-珍藏版」，超豐富彩妝盒系列，放在化妝桌上彷彿被可愛的小動物包圍，精緻的包裝更適合買來做為聖誕節交換禮物！

迷你松鼠唇彩盒NT750，外盒有「榛果、楓糖、薄荷、蘋果」4款顏色，每款搭配不同唇彩配色，含6色唇彩，有霧面、光澤、唇蜜三種類型。（圖／品牌提供）

甜心松鼠眼頰唇彩盒NT950，內含5色眼彩、1色臉部打亮、6色唇彩，附加一隻眼影棒，一盒完成全臉彩妝，輕便實用。（圖／品牌提供）

幸福松鼠彩妝盒NT1,150，共3款外盒，內含7色眼彩、5色臉彩、7色唇彩，附加一隻眼影棒，CP值超高。（圖／品牌提供）

幸福松鼠彩妝盒珍藏版NT1,580，珍藏版是為了滿足PUPA彩妝迷的心願，推出超多層彩妝盒。內含11色眼彩、5色臉彩、9色唇彩，附加一隻眼影棒、黑色眼線筆，就像小女孩的藏寶盒一樣，開啟夢幻的異想世界！（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ PUPA小松鼠彩妝盒*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/10/29

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