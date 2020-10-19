韓國元祖男團「神話」中的成員前進(Junjin)，9月27日開心迎娶小3歲空姐女友，並在網路上陸續公開絕美婚紗照，照片中新娘大秀修長美腿吸引網友的目光。

由Eric、李玟雨、金烔完、申彗星、前進、Andy六人所組成的男團「神話」，出道22年不僅成員從來不曾變動，雖期間曾與經紀公司發生合約糾紛但他們也沒有因此解散，堪稱是韓國最長壽的偶像，人氣始終屹立不搖。而隨著成員年紀漸長，當年的青春少年也已到了適婚年齡，繼隊長Eric在2017年與小12歲女星羅惠美結婚後，成員前進也終於在今年9月完成終生大事，並一同演出實境秀《同床異夢2》受到粉絲們支持。

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而兩人的婚紗照也陸續公開在網路上，「隱藏版」婚紗照也再這幾日曝光，只見照片中的兩人相視而笑，看起來十分甜蜜，新娘穿著一件深V白色婚紗辣秀性感事業線，前進則由後側環抱看起來十分甜蜜。

另外一張由工作人員公開的婚紗側拍照中，新娘則是穿著粉色婚紗，下半身微微透視的設計讓白皙長腿若隱若現相當性感，網友看了也紛紛大讚「新娘氣質超好」、「兩人好甜喔」、「新娘太美了」。

在 Instagram 查看這則貼文 HAPPYMARRIED해피메리드 웨딩플래너 웨딩컨설팅（@happymarried_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 上午 11:10 張貼