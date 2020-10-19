大陸女星許佳琪（Kiki）是女團SNH48的成員之一，所屬隊伍是Team SII，先前也加入當紅的選秀節目《青春有你2》，一路晉級到最終出道，以9人女子限定團體「THE9」現身，人氣居高不下。近日，許佳琪公開一系列白婚紗寫真，仙氣造型一曝光直接登上微博熱搜。
近期，許佳琪的SNH48畢業婚紗造型曝光，畫面中的她手捧花束，穿上一襲純白色的平口抹胸婚紗，披上白紗的她堪稱美出天際，除了讓絕美的白皙香肩見客，更若隱若現的露出白皙酥胸，畫面清純又惹火，配上精緻珠寶十分美艷動人。
粉絲們看了許佳琪美照後，不禁狂讚：「許佳琪身上到底有多香？」、「真的好驚艷」、「我被打動了」、「又美又仙」、「誰會有多幸運才能配得上美麗的琪琪子」等。
今年25歲的許佳琪從17歲就加入女團出道，後續在古裝劇《芸汐傳》中飾演「清妃」一角色，更和吳世勛、吳倩、宋威龍等人合作過電影《我愛喵星人》，討論度持續上升中。
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