22歲大陸女星楊超越因參加真人選秀節目《創造101》走紅，後續以前女團「火箭少女101」成員出道，目前該團已解散，成員們各自單飛發展，楊超越除了接下不少戲劇約，更憑著姣好外貌及身材打入時尚圈，成為不少精品品牌活動寵兒，目前在微博上擁有超過1647萬粉絲追隨，屢屢出現都成為話題焦點。

近日，楊超越最新美照釋出！她受邀出席MiuMiu秀場，她身穿一襲MiuMiu 2021春夏系列蕾絲花邊短裙登場，荷葉花邊元素的上衣和短裙看起來十分高級，下半身大露長腿，同時搭配俏皮的波浪捲發造型，整體看起來可愛中帶點俏皮，波浪長捲髮輕披在肩上少女感十足，頗有文藝復古氣息。

楊超越身穿一襲MiuMiu 2021春夏系列蕾絲花邊短裙耍辣。（圖／摘自微博@楊超越）

楊超越有著一張甜美娃娃臉，但她卻是身高168cm的高妹，光靠著一雙無敵美腿就能駕馭各種穿搭，絕佳的身材比例讓她成為不少少女們的穿搭指標，時尚表現力也日漸備受肯定。

楊超越身穿一襲MiuMiu 2021春夏系列蕾絲花邊短裙耍辣。（圖／摘自微博@楊超越）

楊超越美照連發令粉絲看了忍不住狂讚：「太適合Miu Miu了～」、「超越妹妹太可愛」、「復古浪漫」、「時尚感真的太棒了」、「連續第三年受MiuMiu邀請看秀好棒」等。