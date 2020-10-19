由女團出身的南韓31歲知名女歌手Tiffany，近日從美國返韓並進行隔離後，於10月18日出席《2020江南Festival永東大路K-POP線上演唱會》，只見她以一席斜肩高衩禮服優雅出席，一上台立刻秀出修長又白皙的美腿成為全場矚目的焦點。

Tiffany自女團少女時代出道後，便以甜美的外表及「會笑的眼睛」而大受粉絲的喜愛，加上ㄧ雙白皙大長腿及嘹亮的歌喉，讓她即使在2017年與SM娛樂的合約到期並以新身份「Tiffany Young」前往美國發展後，人氣依然持續攀升，成功打進美國市場。

在 Instagram 查看這則貼文 Tiffany Young（@tiffanyyoungofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 7 日 上午 10:20 張貼

不過，受到新冠肺炎疫情影響已中斷所有美國公開行程的Tiffany，近日低調返回韓國擔任《2020江南Festival永東大路K-POP線上演唱會》的主持人。在紅毯記者會上她以一頭烏黑秀髮並穿著一件黑色斜肩晚禮服，高衩的裙擺設計使她一跨步便秀出發光長腿，讓現場閃光燈停不下來。

粉絲看到後也紛紛大讚「帕尼還是這麼正」、「這雙腿太吸睛了」、「終於又看到女神營業了」。