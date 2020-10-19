愛吃辣的女孩們有福了？現在辣椒汁竟然不只能吃，還可以拿來化妝！美國知名的TAPATÍO墨西哥辣椒汁，和美國彩妝品牌HipDot聯名，將火紅的TAPATÍO包裝印上唇彩，看起來就像是可愛的迷你辣椒汁，而且價格超親民，喜歡吃辣的彩妝控準備搶購！

在 Instagram 查看這則貼文 HipDot（@hipdot）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 8 日 下午 4:29 張貼

這款墨西哥辣椒汁唇彩才剛釋出消息，就掀起一波熱烈討論，開售後更是立刻被搶購一空，TAPATÍO系列彩妝的外包裝是辣椒的火紅色，還印上了大大的LOGO，看起來十分逼真，充滿墨西哥風情，第一眼就會讓人聯想到辣椒汁，而眼影盤的六種顏色也都是暖色系，呼應這系列主題。

在 Instagram 查看這則貼文 HipDot（@hipdot）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 8 日 上午 7:30 張貼

唇彩的模樣更是直接複製墨西哥辣椒汁，迷你的瓶身裝著紅色系唇彩，看起來就像是真正的辣椒汁，輕輕薄擦一層就相當顯色，且一支唇彩不到新台幣300元，5色整組帶回家也只要新台幣688元，難怪會如此搶手，另外，同系列的紅色彩裝蛋也正在熱賣，想下訂千萬下要快～