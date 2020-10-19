Tangle Angel 毛小孩天使梳(粉色) Pet Angel Pink情境圖。（Tangle Angel提供）

Tangle Angel 毛小孩天使梳(粉色) Pet Angel Pink情境圖。（Tangle Angel提供）

Tangle Angel 天使梳系列情境圖。（Tangle Angel提供）

Tangle Angel 品牌創始人Richard Ward。（Tangle Angel提供）

Tangle Angel 天使梳系列情境圖。（Tangle Angel提供）

英國凱特王妃御用的髮型設計師Richard Ward打造「Tangle Angel天使梳」，又被愛用者暱稱為「王妃梳」，Richard Ward根據自身20多年美髮經驗所研發打造。

天使梳獨樹一格的造型，不僅優雅時尚，對於秀髮與頭皮更是極致呵護，天使梳專利梳距，梳理頭髮時能避免秀髮纏繞打結；獨特防靜電設計，梳理過後秀髮更加柔順動人，保障頭皮與秀髮的安全衛生。

品牌創始人Richard Ward除了是英國凱特王妃御用的美髮設計師外，也是上百位明星與政要爭相指名合作的金牌髮型設計師，有著「金剪刀」的美稱，Tangle Angel天使梳擁有不少名人愛用者，如名媛金卡達珊(Kim Kardashian)、女星陳喬恩，都曾在社群上面秀出天使梳的愛用照。

惡魔天使梳共四色，珍珠白、閃耀紅、鈦灰色、粉金色，其它髮梳則有小朋友天使梳、沙龍級天使梳、毛小孩天使梳，專為小孩與毛小孩等設計。

品牌建議在梳頭髮時可以先順梳，再逆梳，並以「心型握法」抓取天使梳的翅膀造型，以按壓搭配旋轉的手法，區塊性地刺激頭皮穴位，讓頭部徹底舒緩放鬆，促進頭皮血液循環。