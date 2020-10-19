英國凱特王妃御用的髮型設計師Richard Ward打造「Tangle Angel天使梳」，又被愛用者暱稱為「王妃梳」，Richard Ward根據自身20多年美髮經驗所研發打造。
天使梳獨樹一格的造型，不僅優雅時尚，對於秀髮與頭皮更是極致呵護，天使梳專利梳距，梳理頭髮時能避免秀髮纏繞打結；獨特防靜電設計，梳理過後秀髮更加柔順動人，保障頭皮與秀髮的安全衛生。
品牌創始人Richard Ward除了是英國凱特王妃御用的美髮設計師外，也是上百位明星與政要爭相指名合作的金牌髮型設計師，有著「金剪刀」的美稱，Tangle Angel天使梳擁有不少名人愛用者，如名媛金卡達珊(Kim Kardashian)、女星陳喬恩，都曾在社群上面秀出天使梳的愛用照。
惡魔天使梳共四色，珍珠白、閃耀紅、鈦灰色、粉金色，其它髮梳則有小朋友天使梳、沙龍級天使梳、毛小孩天使梳，專為小孩與毛小孩等設計。
品牌建議在梳頭髮時可以先順梳，再逆梳，並以「心型握法」抓取天使梳的翅膀造型，以按壓搭配旋轉的手法，區塊性地刺激頭皮穴位，讓頭部徹底舒緩放鬆，促進頭皮血液循環。
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