引領潮流時尚的香奈兒，今年秋冬新款腕表又添新意，繼推出Q版香奈兒女士表盤的J12腕表之後，今年香奈兒再推出可以掛上吊飾的J12腕表，可愛Q版香奈兒女士繫在表冠上，預計將再掀起腕表吊飾的流行風潮。

香奈兒發表全新MADEMOISELLE J12 ACTE II腕表，表冠上掛有可愛Q版香奈兒女士吊飾。（CHANEL提供）

可愛吊飾可以掛在手機、包包上，但將可愛吊飾掛在腕表上，香奈兒可說是首創，再度證明香奈兒引領流行的獨到品味。這款

香奈兒BOY·FRIEND腕表中型款，精鋼表殼鑲鑽款，29萬6000元。（CHANEL提供）

MADEMOISELLE J12 ACTE II吊飾陶瓷腕表共有黑白兩種款式，表圈鑲嵌梯型切割鑽石，並在表盤上點綴12顆鑽石時標，奢華破表，而最吸引人之處則是表冠掛著可愛Q版香奈兒女士鑽石立體吊飾，香奈兒女士身著以白金與224顆鑽石打造的套裝，並以黑漆點綴頭髮與眼睛，各限量20只。

香奈兒全新BOY．FRIEND腕表首度以精鋼表殼搭配乳白色扭索紋表盤，菱格紋表帶可替換成其他多款表帶，12萬4000元。（CHANEL提供）

除了可掛吊飾的J12限量表外，今年香奈兒的秋冬新款表融入更多時尚元素，如BOY．FRIEND腕表首度以精鋼表殼搭配乳白色扭索紋表盤，表帶不僅採用經典2.55包款菱格紋的小牛皮表帶，且可以替換，有三款表帶可供選擇，包括菱格紋小牛皮表帶、壓印鱷魚紋小牛皮表帶和斜紋軟呢材質表帶等，並有霧黑、古銅、牛仔藍、深藍、紅色及粉紅色…等多種顏色，穿戴出萬種風情和樂趣。

香奈兒推出三款CODE COCO腕表（由上而下），一是全黑款，26萬7000元，一是皮革款，30萬元，一是加大款，23萬6000元，各限量250只。（CHANEL提供）

於2017年問市的CODE COCO腕表，將珠寶手鐲與腕表合為一體，並融入經典2.55皮包鎖扣的元素，深受時尚人士的喜愛。今年CODE COCO腕表推出三款新款表，一是全黑款CODE COCO腕表，以黑色霧面高抗磨陶瓷、黑色ADLC類鑽碳鍍層精鋼表殼，搭配黑色陶瓷表鍊；一是CODE COCO菱格紋皮革款，精鋼表殼搭配黑色菱格紋小牛皮表鍊，一是CODE COCO加大款，以精鋼搭配鈦金屬表殼、表鍊，各限量250只。

香奈兒Monsieur de CHANEL腕表，深藍色粒紋表盤，搭載Caliber 1手上鍊機芯，130萬3000元，限量55只。（CHANEL提供）

專為男性設計打造的香奈兒MONSIEUR de CHANEL腕表，今年推出深藍粒紋表盤的新款腕表，搭載品牌首只自製機芯Caliber 1，具有瞬間跳時及逆跳分鐘的功能，藍色表盤在今年腕表界蔚為流行，香奈兒改以沉穩神秘的深藍色調重新詮釋，充滿陽剛時尚，展現不凡的紳士品味。