對於台灣女性來說，相較於臉部與身體，私密處容易疏忽照顧，但台灣氣候潮溼悶熱，若沒有適度留意其通風、清潔，很容易造成私密處悶熱感染，導致騷癢難耐、乾澀不舒服、味道尷尬等問題陳出不窮。

營養師夏子雯表示，私密處是女人最敏感脆弱的部份，有一層薄薄的保護層，這層保護層有特定的菌叢跟酸鹼值，若水分攝取不足，熬夜睡眠品質不佳、壓力大、習慣性憋尿、免疫力下降、衛生習慣不良或頻繁性生活，特別是上班族女性、老師、護士、門市銷售員，都是私密處容易有反覆騷癢、分泌異味狀況的高危險群。想要降低感染機率，就要替私密處打造健康環境。

營養師夏子雯進一步分享，蔓越莓、芭樂等水果有助提供女性私密健康環境，芭樂富含抗氧化的維生素C，有助免疫系統正常運作，蔓越莓中的前花青素具抗黏附活性，維持私密處酸鹼值，防止細菌滋生。如果擔心市售蔓越莓汁及果乾，濃縮攝取到過多糖分，建議也可選擇是有專利相關成分萃取物的保健食品，以專業定量才能達到真正的保健效果。營養師夏子雯提醒大家，想要避免私密處問題找上門，不僅要以飲食來達到保健目的，當然也建議大家平常避免穿過緊的衣褲，才不會讓私密處長時間處於悶濕環境，若發現分泌物過多、有異味或搔癢等異狀，一定要盡速就醫。

女力紅專利D甘露糖蔓越莓即食粉。（圖／邱映慈攝影）

「純淨之羽」PURE YU曾在2019年獲得生技公會亞太美業認可，品牌創辦人Angela表示：「私密處問題一直是許多女性一輩子的困擾，今年我們重磅推出一款專為女性量身打造的全方位私密呵護女力紅專利D甘露糖蔓越莓即食粉，獨家添加美國及加拿大國際專利蔓越莓等多種植萃成份，持續補充有效率好吸收，打造女人D點蘋果光，從內緊抓青春，給私密處最貼心的呵護，懷孕期、哺乳女性皆可安心食用，特殊體質請諮詢醫療專業人員。」全方位女性私密保養專利D甘露糖蔓越莓即時粉，富含頂級私密保養成份D-甘露糖、蔓越莓、膠原胜肽等專為女性量身打造，從根本調理體質，甩開惱人的反覆報到、坐立不安的私密困擾。

「女力紅」粉末細緻，酸甜口感容易入口。（圖／邱映慈攝影）

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★獎品內容 ｜ 女力紅專利D甘露糖蔓越莓即食粉*1

★公佈時間 ｜ 2020/10/29

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