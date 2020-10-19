每當進入秋冬，換季時分肌膚總會浮現各種狀況，像是乾癢、冒痘、脫皮等，想要避免肌膚過乾導致不適，在換季時節就應該加強保溼，保養品先避開酸類、美白等容易刺激肌膚的成份，全面換上富含保濕成份的保養產品！

由台灣團隊研發、M.I.T.在地生產的醫美級保養品牌BaiBeiSkin，推出植物萃取激活修護系列，富含四大頂級保濕成分：獨家專利多胜肽賦活因子、補水鎖水的玻尿酸、提升肌膚防禦力的神經醯氨以及增加彈性的膠原蛋白，一瓶即有8合1功能長效修護潤澤，讓日常保養素顏有感、上妝也超服貼，完美打造水嫩透亮的質感膚況。現正搭配雙11購物節，即日起至11/15網路通路獨家祭出單件85折、兩件8折的優惠活動，趁著折扣替保養品輕鬆換季吧！

BaiBeiSkin植物萃取激活修護系列皆帶有淡雅的植物芬芳，能達到亮白、修護、抗老、撫紋、光滑、保濕、彈力、防護等8合1的保養功效，產品富含13種肌膚保養成分，包含四大頂級保濕成份多胜肽賦活因子、玻尿酸、神經醯氨與膠原蛋白，同時透過實驗室級別的植物萃取手法，加入高純度富含兒茶多酚的綠茶精華，能有效對抗肌膚氧化，再加入強化角質與代謝能力的精氨酸、以及維生素B群、維生素B5、維生素B12、維生素C、維生素D、維生素E、葉酸等13種有效成分。

BaiBeiSkin植物萃取激活修護精華液、植物萃取激活修護精華霜。（圖／品牌提供）

BaiBeiSkin植物萃取激活修護系列使用醫美級保養成份，能夠鎖水提升保濕能力、並形成肌膚的防禦屏障，日復一日密集修護、改善膚質，達到長效保濕的效果。甫上市便獲得不少部落客與資深造型師們的強烈推薦，先使用植物萃取激活修護精華液，接著使用植物萃取激活修護精華霜，簡單的2步驟除了能在秋冬換季時帶來優質的保濕效果，同時也能修護因雷射等醫美手術受損或老化產生皺紋的肌膚。

BaiBeiSkin品牌宗旨是期待在質感男女的忙碌生活中，透過每日兩次在梳妝台前的陪伴，經由溫厚的手感塗抹與按摩吸收，帶出「儀式感」般的講究，讓保養程序成為每天最喜歡的時刻！

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得BaiBeiSkin植物萃取激活修護系列正品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/10/29

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