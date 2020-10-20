24歲大陸女星林允（Jelly Lin）本名費霞，她因出演周星馳電影《美人魚》中的女主角而走紅，成為人氣超夯的星女郎，以自然演技、清純氣質深受大票男性粉絲喜愛，年紀輕輕的她不僅長得貌美如花，更曾是男星馮紹峰的前女友，當年兩人相差18歲的忘年戀情一度造成轟動。

近日，林允透過社群平台曬出火辣的穿搭寫真，只見她綁起青春的雙丸子頭，穿上秋冬感十足的灰色長版西裝外套，內搭一件貼身熱褲，以下身失蹤穿法讓筆直的美腿曲線一覽無遺，更因她坐在稍微有高度的圍牆上，以仰角拍攝讓撩人的腿根部位被看光，讓人驚呼不愧是養眼的腿精。

24歲大陸女星林允本名費霞，她因出演周星馳電影《美人魚》而走紅。（圖／摘自微博@林允Jelly ）

林允除了曬出美腿寫真，更在貼文中寫下：「假期倒計時」，她清純有個性的面孔讓粉絲們看了如癡如醉，成功引來許多人狂讚：「好美啊」、「啊姐姐這組很好看」、「丸子頭好颯」、「腿超長真的好看」等。

24歲大陸女星林允本名費霞，她因出演周星馳電影《美人魚》而走紅。（圖／摘自微博@林允Jelly ）

身為「95後」高人氣花旦之一，林允在2016年憑藉處女座電影《美人魚》獲得第18屆華鼎獎最佳新銳演員獎，同年的11月在奪下第12屆中美電影節最佳新人獎，事業運極好。過去林允也曾在真人秀節目《我家那閨女》中，曾直接打電話給老闆周星馳，透露2人私下情同父女的好交情，堪稱是「最受寵的星女郎」。