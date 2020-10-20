28歲大陸女星迪麗熱巴擁有來自新疆的混血美顏及168cm姣好身材，是許多粉絲心中的女神，她在2015年飾演夯劇《克拉戀人》中的高雯引發關注，直到在古裝劇《三生三世十里桃花》扮演「小鳳九」紅遍亞洲，演技與美貌兼具受封「新一代新疆女神」。

近日，迪麗熱巴在微博上公開一組辦公室寫真，只見迪麗熱巴穿上帥氣又美艷的OL套裝，在鏡頭前展現氣勢，造型十分成熟，更不停變化性感動作，尤其在越拍越起勁的時候，她一舉手竟讓西裝內的背心透出來，意外成為亮點。

迪麗熱巴穿上帥氣又美艷的OL套裝耍辣。（圖／摘自微博@热门明星私服）

這套黑色條紋西裝不僅看起來氣場十足，加上深色正是最強的顯瘦顏色，「直條紋」設計讓原本就很瘦的迪麗熱巴更窈窕，她完美的身段令人看了直呼太美了。

迪麗熱巴穿上帥氣又美艷的OL套裝耍辣。（圖／摘自微博@热门明星私服）

在髮型上，迪麗熱巴更把一頭浪漫的長髮綁成高馬尾，露出精緻的臉蛋看起來更清爽俐落，也有修飾頭型的功用，看起來蓬鬆不扁塌，讓粉絲們看了狂讚：「驚艷」、「厲害的任務，敬禮」、「胖迪變職場女性了好好看」、「好魅惑呀」等。