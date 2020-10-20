大馬女星藍星蕾（Amber Na）以甜美的天使臉孔配上32E傲人身材走紅，起初她因入選「亞洲百大DJ」頭銜引發關注，加上法律學士及碩士學歷亮眼被譽為學霸女神，近期則積極在台灣發展，不僅晉升各大綜藝節目人氣來賓，更推出寫真集，人氣居高不下。

藍星蕾個性大方活潑，可愛性格深受大票男性粉絲喜愛，更會時不時發出辣照圈粉，近日，她穿上一套純白色小洋裝，以平口抹胸的設計小露性感，正面看似就像沒扣好的襯衫，秀出白皙鎖骨線及直角肩，不過一轉身，卻不經意洩出雄偉側峰，令眾人全看傻。

在 Instagram 查看這則貼文 Amber Na藍星蕾（@amberna_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 10 日 上午 5:12 張貼

過去藍星蕾Amber Na曾代表新加坡獲選亞洲百大DJ，先前她也受邀出席「S2O Taiwan Mix Edition」泰國潑水音樂節，她在舞台上穿出一身火辣細線比基尼，一登台就大秀渾圓美胸，近日她則發出影片，性感的抖動畫面令人看了超害羞。

在 Instagram 查看這則貼文 Amber Na藍星蕾（@amberna_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 10 日 上午 7:03 張貼

身高163cm的藍星蕾擁有白皙皮膚、傲人美胸及大長腿，美麗模樣也讓粉絲們看了狂讚：「這件很美耶」、「好危險的衣服，感覺好像很容易掉。」、「真好看」、「美美的」、「讓我來當你的衣服」等。