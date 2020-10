南韓知名饒舌歌手Jessi,7月底推出新單曲《NUNU NANA》,以超強氣勢攻上各大音樂排行榜,加上與韓流天后李孝利、嚴正花及MAMAMOO華莎組成限定女團「退款遠征隊」後,人氣更是直衝天際。近日,她在IG上PO出火辣穿搭,秀出飽滿的雙峰弧線令粉絲看了直噴鼻血。

Jessi擁有美艷的外表及凹凸有致的火辣,加上大方在節目上承認整形的直率性感,讓她受到不少粉絲的喜愛。去年加入「江南大叔」PSY所創立的經紀公司P NATION後,陸續以創新的風格發行《Drip》、《Who Dat B》成功吸引觀眾的注意,近期更以單曲《NUNU NANA》在YouTube上創下千萬點閱,一舉攻下多個音源下載網站的前幾名,人氣攀向巔峰。

在 Instagram 查看這則貼文 Jessi / 제시(@jessicah_o)分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 17 日 上午 5:20 張貼

而穿著風格一向前衛、大膽的她,再次於IG上更新近況,只見她畫的精緻的妝容,身穿一件米白色蓬袖連身短褲,胸前挖空的U領設計,豐滿上圍一覽無疑,她還在貼文中俏皮寫下「You can look and stare but don’t touch me 😘」(你可以看也可以凝視但就是不能碰我)吸引超過55.2萬人按讚。

粉絲紛紛留言「姐姐帥到炸裂」、「每天都在等姐PO文」、「超喜歡這身穿搭」。