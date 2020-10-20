L’OCCITANE以具有「普羅旺斯的水鄉」之稱的卡馬格為設計藍圖，帶來富有普羅旺斯特色，令人感受天然美景靜謐氛圍的petit Spa L'OCCITANE歐舒丹美妍美體中心，放鬆身心、美體按摩又多了一個療癒的踩點處！

「歐舒丹美妍美體中心」運用蘊含天然植萃產品，結合獨特法式按摩手法，研發出全面多元化療程，以滿足不同需求，petit Spa L'OCCITANE獨立美研美體中心舒適寧靜並充滿南法風情的空間，隱密低調，能拋開喧囂、放鬆身心，安心自在地享受專業美容師獨創法式手技。踏入petit Spa L'OCCITANE的第一步，就能聞到L’OCCITANE熟悉且令人安適的香氣。

美研美體中心舒適寧靜的空間。（圖／品牌提供）

令人忘卻塵囂的音樂帶來愉悅溫暖的氛圍，彷彿置身於南法卡瑪格自然恬靜空間，細細體會身、心、靈的完全療癒，洗滌塵囂煩憂。結合來自世界各地的按摩技巧，精心設計獨特的療程內容，petit Spa L'OCCITANE秉持尊重大自然的理念，以純手感按摩手法為主，使消費者能感受美療師細緻溫柔的溫暖呵護，從嗅覺到觸覺，達到全然愉悅放鬆。

享受純手感按摩手法達到全然愉悅放鬆。（圖／品牌提供）

2020年L’OCCITANE邁入深耕研蠟菊第20周年，蠟菊賦活系列再度進化，解鎖長達6年研究成果，運用最新獨家萃取技術「超微分萃析法」完整保留蠟菊核心精華，提升蠟菊濃度30％，更萃取出被稱為天然視黃醇的「蠟菊超效醇萃」，能刺激膠原蛋白增生，加強支撐結構及改善肌膚的飽滿度，結合「蠟菊極萃複方」，帶來六大抗老功效：撫平皺紋、提升緊緻、提升光澤、維持彈力、勻亮膚色及澎潤飽滿。現在到petit Spa L'OCCITANE藉由美容師細膩到位的手技，更能體驗金黃蠟菊的抗老力量，從臉部到最容易忽略的胸頸，讓你的肌膚與時間唱反調！