梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）昨日在台發表三款Lady Arpels Ballerines Musicales腕表，設計靈感源自巴蘭欽編寫的芭蕾舞劇《珠寶》 (Jewels)，將迷你版的芭蕾舞劇置入腕表方寸之中，是史上第一只結合樂器、動畫與時計的腕表，台灣是全球巡展的首站，還未公開亮相，已有多位台灣VIP搶先下訂，可見珍貴稀有的程度。

梵克雅寶在台發表Lady Arpels Ballerine Musicale腕表，猶如在腕表上演芭蕾舞劇。（Van Cleef & Arpels提供 ）

這套耗時十年打造的Lady Arpels Ballerines Musicales腕表共有三只，分別以巴蘭欽《珠寶》三樂章的紅寶石、祖母綠與鑽石為主石，紅寶石款選用的樂曲是史特拉汶斯基的《鋼琴和管弦樂隊隨想曲》，祖母綠款的樂曲是佛瑞的《佩利亞斯與梅麗桑德》，鑽石款搭配的樂曲是柴可夫斯基的《第三號交響曲》，三只腕表的音樂曲風迥異，以滿足不同音樂的愛好者。

梵克雅寶Lady Arpels Ballerine Musicale腕表鑽石款，主題音樂是柴可夫斯基的《第三號交響曲》，1390萬元。（Van Cleef & Arpels提供 ）

梵克雅寶珠寶表以「時間的詩篇」（Poetry of Time）為設計理念，向來充滿浪漫詩意，這款音樂表也不例外，為了讓音樂更多豐富，表內裝置了音樂盒和鐘琴兩種樂器，按下按把啟動後，表盤上的布幕會慢慢開啟，芭蕾舞伶隨著音樂翩翩起舞，猶如上演一齣迷你版的芭蕾舞劇，每上一次發條可連續播放舞劇三次，可說是珠寶、製表、音樂與舞蹈等四大藝術元素的完美結合。

梵克雅寶Lady Arpels Ballerine Musicale腕表紅寶石款，主題音樂是史特拉汶斯基的《鋼琴和管弦樂隊隨想曲》，1390萬元。（Van Cleef & Arpels提供 ）