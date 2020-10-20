29歲台灣女星林萱瑜以甜美娃娃臉走紅，目前在八點檔《天之驕女》中飾演連體嬰姐姐「仁美」，靠著高顏值與自然演技逐漸嶄露頭角，深受不少男性粉絲喜愛。先前，她在社群平台發出一組童年舊照，被網友狂誇「小時候就好漂亮」。

在照片中，可看出林萱瑜從小就有著一張討喜的圓臉，眉清目秀的模樣十分可愛，她更自曝：「看著媽媽傳給我的照片，大多時候我手上都是食物，尤其2.3.4，三張同一個地方跟不同人拍，唯一一樣的就是⋯我依然在吃。」

在 Instagram 查看這則貼文 林萱瑜🐠🐟（@kininii）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 2 日 上午 3:24 張貼

小小年紀的林萱瑜除了精緻臉蛋，更連一雙美腿都很吸睛，她先是穿上公主系的紅色小洋裝，接著換上條紋連身泳裝，大秀肉感的蜜大腿，讓大批粉絲們看了紛紛狂讚：「萱瑜小姐小時侯好可愛喔」、「從小那某口愛潛力股耶」、「好～～古錐」、「天生麗質」等。

林萱瑜早在大學時期就是高人氣的表特正妹，當時被稱為小陳妍希，也曾登上綜藝節目《康熙來了》，隨後以《女人30情定水舞間》一劇正式出道，她在《炮仔聲》中飾演「周永琪」一角，獲得「小李燕」的稱號，目前在IG上已經吸引超過27.5萬位追蹤者喜愛。