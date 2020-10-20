大陸女星倪妮以仙氣十足的高級臉走紅，過去靠著在張藝謀執導的電影《金陵十三釵》中飾演「玉墨」一角引發關注，清新脫俗的氣質深受廣大粉絲喜愛。近日，她穿上一套惹火包臀裙出席公開活動，凹凸有致的曲線令人看了全被迷暈。

近期，倪妮減去一頭浪漫長髮，以俐落短髮回歸，她身穿一套黑白拼色吊帶連衣裙，採取魚尾包臀設計，一轉側面就成功勾勒出翹臀曲線，與她纖瘦的身材完美契合，加上黑白撞色拼接，運用深色襯托出顯瘦體態，氣場全開，舉手投足間都散發滿滿名媛氣質。

倪妮穿上一套惹火包臀裙出席公開活動，凹凸有致的曲線令人看了全被迷暈。（圖／摘自微博@积家JaegerLeCoultre ）

粉絲們看了閆妮一系列寫真也紛紛狂讚：「這是真正的仙女吧」、「身材氣質絕了」、「冷白系美人笑起來直戳我的心肝」、「好看爆了」、「穿什麼都這麼好看」、「倪妮的名媛氣場太強了」等。

倪妮穿上一套惹火包臀裙出席公開活動，凹凸有致的曲線令人看了全被迷暈。（圖／摘自微博@积家JaegerLeCoultre ）

今年32歲的倪妮以170cm高挑身型和姣好比例，身上一點贅肉都沒有，高雅氣質更與女神舒淇齊名，被譽為氣質脫俗的「人間GUCCI」，這次就連簡約的穿搭風格都可以穿的超高級，盡顯大氣優雅成熟女性之美。