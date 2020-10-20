文藝系女星林予晞出席今日Paul Smith 品牌成立50周年膠囊系列上市記者會。與Paul Smith同樣身為攝影愛好者的林予晞，希望自己能和保羅爺爺一樣，從生活中獲取靈感，透過鏡頭與底片，蒐集世界各地的碎片，傳遞獨特且迷人的風情，將不能帶走的風景用照片記錄下來。

如此心境也呼應了膠囊系列的概念，翻閱品牌50周年紀念書，可以體會到設計師在回顧與挑選照片的心路歷程，如同自己在篩選攝影書的過程，需要將照片一張一張翻閱出來，省思與檢視並濃縮集冊。

林予晞自曝熱衷蒐集老物品 文藝女神辣秀白皙直角肩（圖／品牌提供）

今年適逢品牌50周年，林予晞身上穿著的青蘋果系列亦是Paul Smith過往作品的復刻。自己也曾前往紐約過數次，十分喜歡紐約老舊的跳蚤市場，可以挖掘到許多古老皮革的單品，充滿著歲月生活的痕跡，就像是Paul Smith經過50年的時光，依舊歷久彌新。

林予晞自曝熱衷蒐集老物品 文藝女神辣秀白皙直角肩（圖／品牌提供）

林予晞表示自己也像保羅爺爺一樣，熱衷蒐集物品，更佩服保羅爺爺將蒐集的物品轉換為服裝設計的靈感來源，可以從每季的設計中，窺見保羅爺爺對生活的體悟。像是本季其中一靈感來源為智利之旅，在旅途的過程中，感受到壯闊山脈與遼闊太平洋，打造成獨特的印花。

而在登山過程使用到的攀登繩、指南針、瑞士刀，山區遇見的警告牌標示，都化作全新印花元素與刺繡圖樣。在了解Paul Smith每件設計作品背後的故事，也期許自己能夠像保羅爺爺一般充滿活力，有源源不絕的新東西呈現。