香奈兒高級珠寶呈獻全新作品，設計靈感源自1932年嘉柏麗‧香奈兒創作的 Bijoux de Diamants 鑽石珠寶系列。承襲此一頂級珠寶系列的箇中精神，本次高級珠寶全新創作結合可轉換式設計，完美詮釋自由佩戴珠寶精神，向品牌經典符碼：彗星 (Comète)、太陽 (Soleil)、羽毛 (Plume)、蝴蝶結 (Ruban)、獅子 (Lion)致敬，持續傳遞香奈兒風格語彙。

1932年，香奈兒女士以非傳統珠寶商的女性設計師身份，於巴黎 29 Faubourg Saint-Honoré 的私人宅邸首度公開 1932 Bijoux de Diamants 鑽石珠寶系列。獨樹一格的設計，揉合奢華優雅、大膽創意、自由精神，香奈兒女士畢生首次且唯一一次的珠寶創作，成功襯托鑽石的璀璨特質，在經濟危機的時代背景下獲得廣大迴響，令人傾心不已。

香奈兒再現1932年5大經典符碼 詮釋自由佩戴珠寶精神（圖／品牌提供）

本次推出的Comète項鍊，由18K白金與鑽石打造，彗星中央以五爪鑲嵌主鑽，四周點綴五顆璀璨美鑽，呼應香奈兒鍾愛的數字符號「5」。彗星尾以V形圖騰呈現，其設計源自當時1932 Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列，其中彗星項鍊設計，無論是作品的正面及背面皆可見V形星尾，呼應內外皆美。墜飾更可與項鍊拆分，單獨成為胸針配戴。

香奈兒再現1932年5大經典符碼 詮釋自由佩戴珠寶精神（圖／品牌提供）

羽毛元素於1932年鑽石珠寶系列中已出現於胸針作品上，本次新作PLUME戒指結合18K黃金、白金與鑽石，橫跨指節兩端，洋溢著自由無畏的氣息。Ruban手環與戒指，以品牌獨有18K BEIGE米色金結合鑽石打造，優雅纏繞女性腕際與指間。致敬1932年的經典設計，兩件新作皆採用開放式設計，蝴蝶結以優雅細緻的方式纏繞，緞帶內外皆可看見璀璨鑽石，尾端更垂墜3顆鑽石隨姿態輕盈擺動，輕巧中不失份量感。