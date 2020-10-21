今年才16歲的南韓限定女子偶像團體IZ*ONE成員張員瑛，不僅長相甜美可愛，就連身材比例也經常受到討論。近日官方社群平台上曬出張員瑛一系列的工作側拍，只穿著連身短褲的她露出一雙白皙長腿，成功吸引粉絲的目光。
由選秀節目《PRODUCE 48》中脫穎而出的張員瑛，尚未出道便以一張小到不行的巴掌臉及171cm的高挑身材受到大批粉絲喜愛，加上超強的實力讓她成功進入女團，成為隊中年紀最小個頭卻最高的成員，一雙迷人的大長腿更被網友譽為「奇蹟神腿」、「12頭身美女」，人氣持續攀升。
而經常透過IG與粉絲們互動的IZ*ONE，日前曬出「忙內」張員瑛的工作側拍，只見她穿著一件粉色套裝連身短褲，站在樓梯上擺出優雅的姿勢，以「邪惡視角」拍攝，讓原本就修長的美腿看起來更加細長，宛如漫畫走出來的人物般精緻，吸引超過41.4萬人按讚。
網友更忍不住讚嘆「哇~~這雙腿真的好長」、「我也想要她的腿」、「爸媽基因實在太好了，長得美身材又高」、「其他人的腿大概只有她的一半」。
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