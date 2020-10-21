雙北生活圈人口密度高，不少民眾紛紛移居到周邊蛋白區，林口的機捷A9一帶，受惠於大型企業進駐等消息釋出，房市始終維持一定水準。根據統計，今年第一季所有機捷站周圍地區的交易情況，A9林口站一帶的交易量名列前茅，預估未來A9站結合林口公車轉運站後，將使得當地房市加溫，房價向上攀升。

林口區域內擁有三井Outlet，以及國賓與威秀影城，未來的林口媒體園區占地約11.66公頃，有東森、三立與三井等知名企業進駐，斥資高達240億，計劃打造國際級媒體影視城，多項利多因素將帶動A9林口站一帶房市活絡度。市場嗅覺靈敏的建商早已聞到龐大商機，紛紛在該區推案。深耕林口多年，建案品質廣受大眾喜愛的立軒開發，也把握這次良機，推出新作品「立軒天善」，可望再次刷新自家完銷速度。

利軒開發在林口擁有極佳口碑，這次在A9推出新建案「立軒天善」。/圖由業者提供

【區域內建案林立 銷況端看個案表現】

A9區域內多家建商進駐，至於銷售情況如何則需看個案的表現，立軒開發在當地看房客之中的口碑極佳，不少人是衝著品牌而來賞屋，5、6月潛銷期階段，周周爆場，潛銷3個月銷售勇破5成佳績。而這次的「立軒天善」繼承之前完銷的「立軒天真」血統，高規格打造精品宅，首先是地段選擇，位於中心商業區，座落在民有街上的「立軒天善」，避開大馬路的喧囂，第一排靜巷住宅高優質環境，格局部分即有四種房型，分別是1+1房、2房、3房以及3+1房，坪數落於20~40坪之間，「立軒天善」滿足不同族群的需求。目前開價介於39~42萬/坪，比附近其他建案親民許多，再加上採用貼心設備，讓客戶居住起來更有感。

立軒天善坐落在民有街上，打造高優質靜巷住宅。/圖由業者提供

「立軒天善」的內配則展現出國際級飯店規格，每一戶均使用one touch設計，便利且富科技感，衛浴設備採用日本第一品牌TOTO，並附有暖風機，廚房則採用漢斯廚飾搭配櫻花設備。而搭上今年熱門的議題，「立軒天善」的逐層封板規劃，在保持原有通風特點下，屏蔽樓上樓下戶與戶之間的管道，全面打造健康宅。公設部分則以頂樓的兒童小型賽車場為最大特點，父母不必費心考慮假日帶孩子到哪裡放電，頂樓賽車場就是最佳選擇。

【首購族剛性需求降溫 換屋族抬頭】

從最新一波購屋潮觀察，首購族的買盤呈現微幅下跌趨勢，取而代之的是換屋族抬頭，而因為疫情影響，造成台商資金回流，加上利率持續走低等因素，投資客與置產客較以往更加活躍，這種購屋族群結構忠實反映在「立軒天善」的銷況上，換屋族一躍成為買房主力。而其中「立軒天善」也因擁有在地品牌堅實口碑加持，所以購屋族群裡有近八成為區域客，不少是父母親看好當地環境與未來發展，以孩子的名義提早幫小孩買房。

【立軒開發持續深耕林口 專注建造優質好宅】

立軒開發的建案集中在林口，原因來自於業者對於這塊土地的熱愛，想要打造一棟又一棟的優質好宅，截至目前為止，立軒開發總共在林口推出12筆建案，除「立軒天玉」位在機捷A8站一帶，其他多在A9。著重房產商品質感與包裝的立軒開發，始終堅持「來者好品味，來過好生活」的建築理念，未來仍將持續深耕林口，滿足在地居民住的需求。