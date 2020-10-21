29歲台灣女星倪暄（林倪亘）以甜美清新的天使臉孔及姣好身材走紅，目前她是中華職棒樂天桃猿隊「Rakuten Girls」成員之一，曾被廣大網友們封為「國民隊長」，她在去年剛卸下隊長一職，依舊人氣居高不下，深受不少男性粉絲喜愛。

個性自然不做作的倪暄，時不時就會在社群平台上分享生活點滴及辣照，目前IG不僅吸引超過19萬人追蹤，更晉升熱門綜藝咖，近期她受邀加入女星李懿的網路節目《懿想天開》，與同為女神級人物巫苡萱、籃籃、曲羿、陳詩雅一起主持，話題居高不下。

在 Instagram 查看這則貼文 倪暄 Eli（@eli_o528）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 上午 3:32 張貼

近日，倪暄出席節目的改版記者會，更表示這是「正式接下第一個主持棒」，只見她換上中空短版上衣配上牛仔熱褲，零贅肉的腹肌及逆天長腿全部一覽無遺，火辣模樣讓不少粉絲們看了鼻血狂噴，激動直呼：「期待阿圈能有更多的表現也期待腦容量能擴充成功」、「陪著倪完成不同里程碑」、「倪暄美喔」等，更有人大讚「妳跪下的效果太讚了，我一直笑」。

在 Instagram 查看這則貼文 倪暄 Eli（@eli_o528）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 上午 7:24 張貼

倪暄除了擅長跳舞外，主持、爵士鼓、日語都難不倒她，先前也曾突破性感尺度，大膽推出《愛倪暄言》個人數位寫真，一次展現療癒笑容及勻稱身材，令粉絲們看了超過癮。