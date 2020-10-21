台灣女星鮪魚（徐瑋吟）擁有32C、22、33的火辣三圍，過去在節目在《國光幫幫忙》擔任助理女神受到關注，隨後靠著活潑個性及好口條逐漸嶄露頭角，成為不少綜藝節目的熱門來賓，更是旅遊節目主持人。近日，她衝到綠島知名景點「翠湖」打卡，火辣泳裝穿搭意外引發熱議。

鮪魚除了甜美臉蛋，更有著玲瓏有緻的勻稱身材，曾在《DailyView網路溫度計》網友們票選的「10大IG比基尼正妹」奪下第3名，私下她也曾不吝嗇放送福利美照，近日，她趁著好天氣出發綠島放鬆，更穿出一套白色削肩式比基尼展現身材，胸前以透膚感的編織當點綴，若隱若現展現白皙美肌。

在 Instagram 查看這則貼文 徐瑋吟 WeiYin（@weiyin.com.tw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 13 日 上午 1:48 張貼

在IG曬出的一系列海景美照中，鮪魚時不時變換動作，一下子仰躺在岩石上大秀平坦復肌，一下子更側身面對鏡頭，可清楚看出她的姣好曲線呈現誘人的S型，從酥胸到翹臀通通一覽無遺，襯托出戶外少女的健美形象，惹火指數破表。

在 Instagram 查看這則貼文 徐瑋吟 WeiYin（@weiyin.com.tw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 16 日 上午 7:07 張貼

鮪魚表示自己時隔六年再度踏上綠島，她寫下心情：「依然美的讓人怦然心動」，養眼畫面令人粉絲們看了紛紛回應：「最後一張好美」、「omg勒」、「風景美，人更美」、「多美圖了」、「這件泳衣超美的」等。