每年入冬，彷彿是女人重整出發的日子，邁入年末工作上告一段落，也是添購新行頭的最佳時機。一雙好看又百搭的靴子，不僅能夠保持雙腳溫暖，還能滿足女人多種場合的穿搭需求，是新世代女性必備的時尚單品。

ECCO推出【SHAPE SCULPTED MOTION雕塑律動系列】全新款式，並且獨家傳授「小紅靴」的搭配妙法！對許多人來說，「小紅靴」貌似是難以駕馭的單品，然而它卻是近年許多部落客的人的穿搭好幫手。比起春夏鮮豔的衣物，寒冷的季節更傾向沉穩內斂的顏色，這時候穿戴「小紅靴」能點綴平日看似低調的裝扮，輕易脫穎而出。上班族衣櫃必備的大地色大衣、卡其褲、與白襯衫穿搭，再搭配「小紅靴」就能加分，打造別出心裁的辦公室LOOK；不愛牌理出牌的時髦女性，套上亮麗的小禮服與絲襪，穿上「小紅靴」出席派對，成為話題人物；保暖高領毛衣、牛仔褲、與「小紅靴」搭配，也能傳遞另一番知性優雅。即便是不同場合，單憑一雙鞋款就能注入不同靈魂，創造出屬性截然不同的穿搭組合。

穿上「小紅靴」或「率性黑踝靴」出席派對，成為話題人物。(圖/品牌提供)

此外，冬天也絕對少了「率性黑踝靴」，無論是搭配幹練黑色正裝，展現出上班的專業度；下班再套上皮夾外套魅力赴約；或是周末穿上全白套裝成為聚會焦點，都相當適合。而高跟鞋3.5公分的高度不僅舒適好走，還能幫助修飾腿型，讓妳每一天都能輕鬆「跟」隨自己、「踩」出自信。

小方包採用光滑牛皮更顯質感。(圖/品牌提供)

ECCO秋冬推出小方包與水桶包，兩款兼具實用性與時尚感的皮革小包！【EBBA小方包】採用光滑牛皮更顯質感，設計上完美延續北歐簡約美學，締造出俐落簡潔的小包，小巧的容量與尺寸無論是去約會、派對、又或是上班都很適合。【SCULPTURED水桶包】小巧的水桶包形狀不僅年輕可愛，推出的黑白色系更顯氣質，能為整體造型加分，相當適合文青系女孩。