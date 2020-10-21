韓國影帝劉亞仁受邀為韓國香緹卡全新代言「鑽石精萃氣墊粉餅」，劉亞仁另外分享了自己工作時維持完美膚況的秘訣，尤其目前正值換季，許多人會有肌膚乾燥容易脫妝的狀況，此時更要做好保溼，並選擇適合膚質的底妝來維持肌膚最佳狀態！

青龍影帝劉亞仁曾因演出《辣手神探》《芝加哥打字機》《#ALIVE》等作品展現其多樣化的魅力，戲路不受限、非常廣闊，於10/15在韓國正式上映的《收屍人》也勇奪票房冠軍，韓國網民也一面倒的讚嘆：「劉亞仁演技好到令人討厭啊！」、「劉亞仁雖然無臺詞演出，但超有張力的演技令人太揪心了！」。他此次首度挑戰無台詞展現大勢演技，坦言僅能用表情與眼神等動作來演出，難度更高，每個肢體語言、臉部表情、眼神細節都要一步到位！

在 Instagram 查看這則貼文 유아인YOOAHIN（@hongsick）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 13 日 下午 9:18 張貼

演員詮釋表演時，臉部表情的細節是最重要的重點之一，劉亞仁非常重視肌膚水潤感跟氣色這件事情，平時需要做好徹底的肌膚管理工作。每個護膚步驟都要一步一步的仔細到位，才能擁有好肌膚。此外，補水工作是最為重要的。尤其像目前處於換季時期，為了防止肌膚乾燥，需要時時為肌膚補充水分。

在 Instagram 查看這則貼文 유아인YOOAHIN（@hongsick）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 17 日 下午 8:33 張貼

劉亞仁上妝前或下戲時會用「五月玫瑰花妍露」，細緻的保濕噴霧蘊含99%的五月玫瑰精華，滋潤肌膚的同時能夠舒緩療癒心靈，能夠幫助重整投入的情緒，心靈達到放鬆效果！他也分享拍攝時需要長時間帶妝，底妝是最直接接觸肌膚的產品，一定要慎選，「鑽石精萃氣墊粉餅」很輕盈，肌膚不會有透不過氣的感覺，加上添加的護膚成分「鑽石精萃」也是來自劉亞仁持續使用的「鑽石級精華+」，上妝同時保養讓他非常安心，整天拍攝十幾個小時下來也不會有負擔。