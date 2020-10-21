網紅團體「這群人TGOP」成員鄭茵聲（Alina Cheng）以活潑爽朗的個性走紅，除了在YouTuber界人氣頗高，更跨界進入演藝圈演戲、拍電影，以搞笑形象吸引不少網友喜愛。近日，為了慶祝「這群人」出道十週年，一行人特別拍了宣傳照，她穿上婚紗大方曝光豐滿胸型，笑說：「料只能在重要時刻呈現。」

茵聲近日PO出一系列藝術寫真，破尺度穿出透視婚紗，一改平常休閒的模樣，她透露：「宣傳照成品照是如此有質感，這衣服剪裁也讓我身材太好！」照片中，七位成員接連躺成一個圈，大家一起穿上白色系套裝，展現十足默契，畫面相當和諧。

在 Instagram 查看這則貼文 鄭茵聲 Alina Cheng（@ferrtsss）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 15 日 下午 2:37 張貼

其中，茵聲選穿的蕾絲婚紗十分惹火，從外面就可以看到若隱若現的白嫩皮膚，讓傲人飽滿的酥胸一覽無遺，在另一張自拍中，更大方秀出深溝事業線，性感北半球呼之欲出，最後她也不忘自嘲：「怎麼自拍就像個妹仔⋯」

茵聲難得解放好身材，白皙雪乳一曝光立刻驚豔眾人，引起網友們接連讚嘆：「自拍還是很美」、「正到不行」、「茵聲就是女神級的」、「依舊如此仙氣飄飄的女神，我想可能是因為女神的臉就是這麼古錐這麼可愛」，連團體成員之一的董仔都稱讚：「可以跟妹仔要電話嗎？」