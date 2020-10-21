42歲大陸女星劉濤以古裝劇《琅琊榜》走紅，她以知性的「霓凰郡主」形象深植人心，後續更演活《羋月傳》中的「羋姝」，是兼具美貌與實力的女神級人物。近日，她更跨界到主持，現身第13屆金鷹頒獎晚會，當天她穿著一身暗夜風格的深色長裙，宛如閃閃動人的星河造型，十分知性又有魅力。

在金鷹頒獎活動上，身高168cm的劉濤化身高雅女神，以一身神秘的黑色網紗裙出場，一字領的平口抹胸讓鎖骨及直角肩一覽無遺，正面更有著深V設計，加上雙邊綁帶的網紗袖，讓纖纖玉手呈現透視感，透出白皙的皮膚，優美纖細的身材很吸睛。

劉濤身穿深V黑色網紗裙長裙展現好身材，狂噴高雅魅力。（圖／摘自微博@刘涛tamia ）

劉濤在貼文中俏皮寫下：「照片還有存貨福利！」，一張張美照讓粉絲們看了全被美暈，絲毫看不出來已經年過40歲，眾人直呼：「只能說驚艷來表達」、「太酷了」、「只有劉濤才照出這麼驚豔的照片」、「美若天仙」、「美麗」、「好迷人」等。

劉濤身穿深V黑色網紗裙長裙展現好身材，狂噴高雅魅力。（圖／摘自微博@刘涛tamia ）

當天（18日）在主持完金鷹獎頒獎典禮後，劉濤和何炅一起在微博上發文互相感謝對方，更約好未來要繼續合作搭檔主持，只見她貼出合照，並回應：「感謝我的好朋友何炅，那溫柔真切暖暖的心感染著我，讓我也安安心心不慌張。這個約定好，隨時點名隨時到啊！」展現兩人的好交情。