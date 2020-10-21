25歲大陸女星徐璐因出演宮廷劇《甄嬛傳》中主角甄嬛的妹妹「甄玉嬈」一角色走紅，清純外貌及姣好身材讓她成為話題女神，更與男星張銘恩傳出戀情，雖然先前分手一度鬧得轟轟烈烈，但從近期拍的寫真中，可發現她整體狀態超好，散發滿滿少女的甜美氣息。

在工作上，徐璐除了靠著自然討喜的演技圈粉，私下的她更是超會穿搭的時髦女孩，以獨特的時尚品味受到肯定，近日，她就穿上一套薄紗短裙拍寫真，大秀白皙的逆天長腿，整體風格又純又欲，令粉絲們看了全被美暈。

徐璐穿上一套薄紗短裙拍寫真大秀美腿。（圖／摘自微博@娱圈十三妹）

照片中，徐璐身穿一套淺粉色薄紗洋裝，胸前有著蝴蝶結以及宮廷風的公主袖設計，加上閃閃亮片點綴，看起來就像真人版公主一樣閃耀奪目，修身的布料剪裁也成功襯托她玲瓏的身材曲線，短裙下的一雙筷子腿更是超吸睛。

徐璐穿上一套薄紗短裙拍寫真大秀美腿。（圖／摘自微博@娱圈十三妹）

身高166cm的徐璐是當代年輕少女的穿搭指標，這次回歸甜美浪漫風，簡簡單單就把紗裙穿出高級感，也讓粉絲們看了狂讚：「這一雙筷子腿也太直太細了吧！」、「時髦女孩」、「徐璐姊姊真好看」、「裙子好適合她」、「羨慕細直的大長腿」等。