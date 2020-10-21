32歲大陸女星毛曉彤以甜美無害的娃娃臉走紅，曾被封為「小周迅」，過去曾飾演《後宮甄嬛傳》中「瑛貴人」引發關注，近期則在夯劇《三十而已》中以「鐘曉芹」再度爆紅，人氣飆高後晉升時尚咖，近日，她在微博發出一系列海灘寫真，大秀吸睛的白皙皮膚和美腿，讓網友們看了直噴鼻血。

貌美膚白的毛曉彤雖然長得可愛，卻有著165cm的高瘦身材，寫真中，她身穿大紅色燕尾長裙站現身海灘，這套洋裝有著低胸V領設計，若隱若現露出事業線，加上腰封點綴出她的纖腰，下半身更是不規則剪裁，拍攝到一半，她更一把撩起裙擺，讓一雙白嫩美腿見客，完美展現窈窕惹火的曲線。

大陸女星毛曉彤以甜美無害的娃娃臉走紅，曾被封為「小周迅」，近期在夯劇《三十而已》中以「鐘曉芹」再度爆紅。（圖／摘自微博@毛曉彤）

毛曉彤一系列海灘寫真美到堪稱新一代「白月光」，令廣大粉絲們看了直呼：「紅衣女孩美呆了」、「再次感嘆這套真的太絕了」、「彤姐是要上乘風破浪的姐姐2嗎？」、「三十多還能這麼瘦真好」、「美膩」等。

大陸女星毛曉彤以甜美無害的娃娃臉走紅，曾被封為「小周迅」，近期在夯劇《三十而已》中以「鐘曉芹」再度爆紅。（圖／摘自微博@毛曉彤）

毛曉彤畢業於中央戲劇學院，早在2012年就出演《天涯明月刀》中的「南宮翎」，兩年後以《神鵰俠侶》中的「郭芙」正式走紅，隨後出演《微微一笑很傾城》以及《錦繡未央》等劇，受到大批觀眾們的喜愛。