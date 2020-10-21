32歲南非超模坎蒂絲史汪尼普（Candice Swanepoel）外號「糖糖」，以177cm高挑身材及魅惑臉蛋走紅，是「維多利亞的秘密天使」中的一員，目前已是2個孩子的媽，卻渾身散發時髦少女感，深受大批女性粉絲喜愛。

升格當媽之後，坎蒂絲史汪尼普的風格依舊性感逼人，姣好身材是不少人的身材範本，先前她才與攝影師好友合作拍寫真，一絲不掛大秀完美曲線，如今她再度曬出一組野外寫真，竟單手遮胸，讓豐滿的美胸曲線一覽無遺。

在 Instagram 查看這則貼文 @angelcandices 分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 14 日 下午 6:04 張貼

除了焦糖色的美肌及酥胸，坎蒂絲史汪尼普更大方脫光上半身，先是側身入鏡，單披一件大衣就出場，用手輕捧住雙峰，往下一看，即可清晰看見線條超深的健美腹肌，明顯的川字令人看了嘆為觀止，不愧是超模身材。

在 Instagram 查看這則貼文 @angelcandices 分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 18 日 上午 7:58 張貼

絕美曲線一曝光立即引發熱議，短短時間就吸引超過27萬人按讚，眾人看了紛紛回應：「最完美的女人」、「女神」、「完全不像媽媽」、「怎麼保持身材的」、「唯一的天使」等。