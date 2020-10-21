31歲瑞典超模艾爾莎·霍斯克（Elsa Hosk）以177公分身高和精緻五官走紅，出道前更有著籃球員身分，她擁有精靈般的金髮及夢幻藍眼，配上火辣破表的姣好身材，個人形象既健美又時髦，目前在IG上成功吸引超過633萬位追蹤者喜愛。

Elsa Hosk目前是知名內衣品牌「維多利亞的秘密天使」（Victoria's Secret Angels）中的一員，但在今年9月底，她卻驚喜在IG上爆出喜訊，大方公開自己懷胎多月的孕肚辣照，不變的是依舊纖瘦的四肢，令眾人看了又驚又喜，粉絲們也都十分感動。

在 Instagram 查看這則貼文 elsa hosk（@hoskelsa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 17 日 下午 3:03 張貼

晉升辣媽行列後，Elsa Hosk還是維持一貫的前衛風格，時不時會在IG分享美照與粉絲互動，近日，她又發出上空辣照讓大家大飽眼福，只見她心血來潮發出剛懷孕的火辣孕照，更溫馨寫下：「回到懷孕四個月。」

在 Instagram 查看這則貼文 elsa hosk（@hoskelsa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 29 日 上午 5:47 張貼

照片中，Elsa Hosk上半身一絲不掛，雙手捧胸遮住渾圓半球，僅戴著一頂俏皮帽子，穿上色彩鮮豔的印花短褲入鏡，展現耐人尋味的穿搭，不過她的身材實在太好，穿什麼早已不是重點，粉絲們早就被她的孕肚上的川字線條嚇傻，紛紛回應：「時尚辣媽」、「誰相信這是媽媽？」、「在家也這麼美」等。