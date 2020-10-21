沿著塞納河流淌前行，流動的景致與服裝新作交相映，成就一場迷人的視覺饗宴。有別於一貫的T台服裝展演，agnès b. 2021春夏系列以別具特色的影片進行演繹，為時裝周注入一股清新氣息。

春夏男女裝以一系列水手服元素開場，立體剪裁的麻質短褲與開襟外套，搭襯經典條紋衫，以及海軍藍套裝與吊帶連身褲等，配上碼頭工人帽、印花領巾，為經典工裝帶來新意象。本季並與藝術家Aurèle、Adrien Beau、Rafael Gray攜手合作，將藝術家們重新繪製的特色圖樣運用於服裝上。多款法式簡約風格的套裝，適合正式、休閒等多種場合。女裝以合身西裝外套搭配圓裙襬洋裝，修身且優雅；男士的休閒套裝以層疊方式加入特色印花襯衫，綻放熱情活力。

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色彩上，以黑、白、藍為主調，注入亮眼的黃、紅，呈現明媚的春夏氛圍。瀟灑沉穩的卡其、灰色，亦出現於服裝中，帶來清新柔和的感受。

在 Instagram 查看這則貼文 agnès b.（@agnesb_officiel）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 7 日 上午 5:01 張貼

當夜幕逐漸低垂，岸上的燈光照映於粼粼波紋，令夜色迷離而浪漫。模特兒換上一套套晚裝，幾何式收腰設計、深V肩部線條，運用於柔軟的絲綢紅色長洋裝、光芒閃爍的金色長禮服，令身形更加柔美。壓軸的婚紗系列飄逸出塵，現代風格中融合希臘式古典元素，男女模特兒相互交換禮帽與頭冠，在這場與眾不同的婚禮中，為agnès b. 2021服裝展演畫下完美句點。