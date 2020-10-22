隨著秋季的來臨，最盛大活動就非萬聖節莫屬了，想打扮得不一樣但又怕太突兀，除了服裝穿搭之外，飾品的選擇更能展現時髦小心機。BONNY & READ聽到了小惡魔們的需求，特別推出四款萬聖節系列耳環飾品，要讓愛打扮的你靠著耳下小心機也能成為全場亮點！

一年一度歡樂搞怪的萬聖節即將到來，怎麼穿才能簡約俐落又符合萬聖氣氛呢？黑色是最容易營造鬼魅氣氛，相較於Cosplay具體人物等裝扮也來的容易許多，利用一件隨風飄揚的長洋裝或是長板大衣打造現代版女巫長袍，營造神祕的迷人氣息，又或是選用皮質或光滑材質短裙，搖身一變就是實穿又時髦的小惡魔。

萬聖靈魂耳環。（圖／品牌提供）

在配飾上，BONNY & READ了解女孩們想在舉手投足間不經意流露出裝扮心機，特別推出節日限定「萬聖靈魂耳環」與「搗蛋南瓜耳環」，皆用不對稱設計為萬聖節裝扮增添迷樣光彩，讓每個女孩在派對中散發超自然小心機。「萬聖靈魂耳環」一邊用金色蜘蛛網造型加上垂飾，另一邊用手工油滴填色萬聖靈造型提升女孩們萬聖節造型的魅力指數。「搗蛋南瓜耳環」使用霧面璀璨材質勾勒搗蛋鬼形象，另一指使用鬼怪南瓜造型讓整體又神祕又可愛，搭配黑色高領或蕾絲領，即可滿足女孩們在萬聖節派對上展現自己的簡約時髦品味。

搗蛋南瓜耳環。（圖／品牌提供）

BONNY & READ超可愛萬聖節限定耳環，還有「南瓜聖靈耳環」和「女巫的配方耳環」，這一系列精巧可愛，每一個主題都是不對稱的搭配，可愛的南瓜和小女巫通通都有，想要古靈精怪就要靠這一組。其中「南瓜聖靈耳環」以白色油滴填色出可愛的小聖靈，再搭配一定要有的萬聖節必備南瓜，配戴上只要將頭髮紮成兩束辮子露出耳飾，就能讓整體造型俏麗突出。「女巫的配方耳環」以最具代表性的象徵物女巫作裝飾，鍍金邊設計加上小掃帚，再搭上可愛南瓜，只要再配上一頂黑色寬沿帽，就能表現出小女巫的模樣，讓耳飾成為萬聖穿搭的可愛吸睛元素。

南瓜聖靈耳環。（圖／品牌提供）

BONNY & READ推出的萬聖節系列耳飾，希望能帶給女孩們一點耀眼的獎勵，同時為裝扮注入心思， 用飾品一起來歡慶這個熱鬧美好的時刻。全系列萬聖節耳飾己在全省門市和官網上架，門市也會在十月十九日至十一月一日推出期間限定全館商品滿四送一優惠，加碼萬聖節系列兩件89折，三件85折優惠，BONNY & READ陪伴你跳脫平日框架，一起來當個可愛的搗蛋鬼吧。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出兩名粉絲，每人可獲得BONNY & READ萬聖節系列耳飾*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/10/29

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