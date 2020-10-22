擁有上億身價的美國知名「話題製造女王」金·卡戴珊(Kim Kardashian)，與姊妹們一同拍攝實境節目《與卡戴珊一家人同行》後便人氣暴漲，除了奢華的私生活成為觀眾矚目的焦點外，火辣的身材與前衛的穿搭風格也經常成為討論話題。

今年39歲已有4個孩子的金·卡戴珊，靠著運動及控制飲食將身材保持在最佳狀態，性感的葫蘆身形常常成為不少女性吹捧的焦點。而敢穿敢秀的她，日前再度曬出一系列性感穿搭，只見她穿著一件黑色貼身洋裝，背面整片挖空至股溝，大方露出性感美背與內搭紅色小丁十分性感，吸引超過489.4萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 Kim Kardashian West（@kimkardashian）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 16 日 下午 7:59 張貼

而不久前，「豐臀金」才為了饒舌歌手老公肯伊威斯特(Kanye West)宣布參選美國總統而感到十分頭痛，因為他先是無預警宣布參選，隨後又改口選2024年才要角逐總統，還在演說及貼文中爆出妻子曾差點墮胎甚至已出軌多時等醜聞都讓網友相當震驚。

不過，這些爆走的貼文最後都被他全數刪除，而先前也曾傳出他疑似罹患躁鬱症、精神狀況十分不佳，金卡戴珊卻始終陪伴在身旁也沒有像外界推論的鬧離婚，讓不少人對她刮目相看。