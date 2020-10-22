來到秋冬，許多人會面臨肌膚乾燥的困擾，甚至會有肌膚脫屑、產生小細紋的狀況發生。想要做好保溼，除了了解自己的膚質外，選擇合用的保養品也非常重要，近年來漸漸風行使用美容油、精華油來加強肌膚保溼，但是精華油真的適合所有膚質使用嗎？怎麼用效果會更好？中時新聞網特別採訪皮膚科醫師李美青，分享秋冬的保溼秘訣，想要在秋冬依然擁有水嫩美肌一定要看看醫師的分享！

一般人秋冬想要加強保溼，開始物色保養品時，可能會碰到一個疑問：精華油和乳霜都很滋潤，是不是擦其中一個就好？李美青醫師表示如果是以「精華」為訴求的保養油，其實親膚性很好，擦上肌膚後一下就吸收了，建議在精華油後還是要使用乳霜。35歲以上的人肌膚乾燥缺水，一定要補油，若想要讓抗老更有感，精華油可使用有抗氧化功能的，搭配有膠原蛋白、胜肽的乳霜，讓保養效果更全面。

李美青醫師特別提醒，其實膚質是動態的，不僅僅是季節變化會改變膚質，許多人的兩頰通常也比T字部位還要乾燥，因此使用保養品建議可以分區保養，若習慣使用精華油加強保溼，夏天可以將精華油局部使用在兩頰，冬天則是可以全臉使用。有些油性肌膚會擔心使用精華油會造成痘痘或粉刺，李美青醫師表示這其實和油的親膚性有關，使用時若是吸收迅速，不會有浮一層膜的感覺，這樣的美容油是不太容易造成痘痘或粉刺的，若是使用時會有悶的感覺，通常是油的分子太大，這種通常只適用在極度乾燥的歐美地區，並不適合在台灣使用。

李美青醫師愛用品植萃奇蹟修護精華油，添加「印加果油、梔子花精粹、摩洛哥油」，可有效建構與恢復肌膚健康，增強皮膚保水度。夏天可使用於局部乾燥的地方，秋冬可全臉使用。（圖／品牌提供）

許多人會用飲食調養方式來養出美肌，李美青醫師提醒最關鍵的就是水一定要喝夠，每天喝2000CC，蔬菜、水果、堅果均衡攝取，少吃油炸或垃圾食物，若能夠持之以恆，肌膚的狀況一定能如實回饋。

秋冬想避免乾燥產生小細紋？李美青醫師也特別分享自己的保養秘訣，換季肌膚容易感覺乾燥的時候可以在保養前先使用保溼面膜，接著使用安瓶，在使用保溼精華、精華油、最後使用乳霜。醫師特別提醒秋冬出門一定也不能忽略防曬，雖然氣候涼爽，但造成曬老、曬嘿的UVA依然存在，只要能切實做好保溼和防曬，就能減緩換季時造成肌膚的乾燥和老化。