35歲大陸女星戚薇是著名影視歌三棲藝人，私下更靠著直率不做作的個性圈粉，不論在戲劇還是節目上的表現都頗受網友們喜愛，更被粉絲們暱稱為「戚哥」。近日，她在個人微博上分享一組新造型寫真，化身暗黑小公主大秀姣好曲線。

戚薇近日PO出一系列公主風美照，不過卻意外性感，她選穿一套復古的黑色蕾絲花紋裙，驚喜拼接上絲絨布料，一雙手更戴上點綴一排排蝴蝶結的薄紗手套，把甜美與暗黑風完美融合，可說是最會混搭的時尚潮流教主無誤。

戚薇穿蕾絲薄紗裙洩酥胸 暗黑長襪藏逆天神腿（圖／摘自微博@戚薇工作室）

戚薇更為了一身火辣造型下註解：「我不喜歡任何公主，在我看來童話裡的公主沒幾個智商是在線的...但如果ta暗黑了，也許就不一樣了...」。只見正面清晰露出她內搭的黑色細肩帶背心，胸前大V領設計使得白嫩酥胸呼之欲出，下半身也搭配有質感的蕾絲直條紋褲襪，讓她逆天神腿全曝光。

戚薇穿蕾絲薄紗裙洩酥胸 暗黑長襪藏逆天神腿（圖／摘自微博@戚薇工作室）

戚薇身材窈窕，可鹽可甜的氣質充滿女人味，粉絲們看了也紛紛狂讚：「暗黑童話風啊啊啊」、「洋氣又精緻還很帥」、「戚薇也太絕了」、「黑色娃娃裙好看」等。