日本高絲集團與日本7-ELEVEN共同開發品牌「雪肌粋」，以便利與超值價格達到保養功效為品牌理念，一直以來深受廣大消費者喜愛，同時累積許多良好口碑。

為回饋台灣消費者的喜愛，雪肌粋在今年特別與正逢50周年的日本知名卡通人物哆啦A夢進行台灣首次聯名，特別推出兩款超實用贈品，雪肌粋哆啦A夢「多角度手機架」與「透明化妝包」，只要在超過5800間指定7-ELEVEN門市購買任兩樣雪肌粋商品，即可任選一樣贈品，活動時間2020年10月21日至11月3日止，限量各2.5萬個，哆啦A夢迷千萬不能錯過！

雪肌粋和哆啦A夢進行台灣首次聯名，推出雪肌粋哆啦A夢「多角度手機架」與「透明化妝包」兩款贈品。（圖／品牌提供）

化妝包是每個女孩必備的小物之一，每次在包包裡海撈口紅、眼線或是外出旅行時保養品東一罐西一罐，有多困擾！其中「雪肌粋哆啦A夢透明化妝包」可將這些保養彩妝小物收入，需要什麼一目瞭然；外出旅行時推薦今年8月上市的「雪肌粋輕旅行保養組」，內含雪肌粋卸妝凝膠、淨白洗面乳、化妝水與乳液，基礎保養讓你一次搞定。

雪肌粋輕旅行保養組含卸妝、洗臉、化妝水、乳液共四樣旅行包裝的產品，外出攜帶超方便！（圖／品牌提供）

另外一款「雪肌粋哆啦A夢多角度手機架」更是追劇人必收小物，減少躺著看手機被砸到臉的機會！在天氣轉變的同時，可敷著雪肌粋美肌凝凍，清爽無負擔同時兼顧肌膚保濕，帶著淡淡的天然植萃精華的香味，一整天的疲憊感將消失不見。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看雪肌粋與哆啦A夢進行台灣首次聯名，特別推出兩款實用贈品超可愛！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得雪肌粋輕旅行保養組*1

★公佈時間 ｜ 2020/10/29

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。