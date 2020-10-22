義大利女星琪亞拉·法拉格尼（Chiara Ferragni）以精緻臉蛋、火辣身材走紅，從穿搭部落客一路轉戰時尚咖，更發揮強大商業頭腦推出同名自創品牌「Chiara Ferragni Collection」，目前已是身價破億的富婆老闆娘，目前在IG上擁有超過2142萬位粉絲追隨，被譽為「地表最強網紅」。

琪亞拉在2018年與饒舌歌手Fedez結婚，兩人育有兒子Leo，先前（10月1日）她再度驚喜宣布懷上第二胎，讓廣大粉絲跟著一起超感動，而目前懷孕邁入5個月的她，依舊不改火辣本性，她揪59歲媽媽Marina Di Guardo及2位親妹妹Valentina Ferragni、Francesca Ferragni合拍內衣寫真，一家人同框畫面辣度破表。

在 Instagram 查看這則貼文 Chiara Ferragni ✨（@chiaraferragni）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 9 日 上午 5:56 張貼

琪亞拉時不時就會分享火辣穿搭或度假美照，但這次連媽媽也一起脫了！一行人一起穿上義大利品牌Intimissimi的內衣，黑色透膚元素加上性感蕾絲，若隱若現襯托出好身材，讓美胸看起來更誘人，一家人的S曲線令人稱羨。

在 Instagram 查看這則貼文 Chiara Ferragni ✨（@chiaraferragni）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 7 日 上午 6:48 張貼

除了琪亞拉的纖瘦孕婦身材引發話題，媽媽Marina Di Guardo的凍齡美貌更瞬間引發熱議，絲毫不像是將近60歲的熟女，粉絲們看了紛紛大讚：「強大的家族」、「太不可思議的美」、「跪求保養祕訣」、「最美的媽媽」、「女神」等。