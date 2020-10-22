32歲大陸女星毛曉彤擁有甜美臉蛋以及姣好身材，辨識度極高的巴掌臉配上個性短髮，讓氣質清新的她就連帥氣風都可以駕馭，近日，她在個人微博上發布了一組復古感十足的光影寫真，前後大開展現雪白美肌。

只見照片中，毛曉彤身穿一套深色亮片吊帶裙，無論正面背面都採取大V字設計，讓雪白酥胸以及光滑的美背一次展現，搭配上大紅唇，在昏暗燈光的襯托下看起來更溫柔魅惑，散發濃濃的女性成熟魅力。

在《三十而已》中飾演「鐘曉芹」一角的女星毛曉彤，穿出性感V字裙大秀雪白酥胸。（圖／摘自微博@毛曉彤）

為了給足粉絲們福利，毛曉彤更大膽趴在床上，讓前胸稍微傾出辣秀酥胸，大尺度角度一出果真造成熱議，粉絲們看了紛紛狂讚：「你真的好甜好美」、「彤彤子真好看」、「每個眼神都充滿故事」、「姐姐也太仙女了」、「美艷動人的曉彤」等。

在《三十而已》中飾演「鐘曉芹」一角的女星毛曉彤，穿出性感V字裙大秀雪白酥胸。（圖／摘自微博@毛曉彤）

毛曉彤靠著高顏值先後出演《後宮甄嬛傳》中「瑛貴人」及《三十而已》中的「鐘曉芹」兩角色而爆紅，也因特殊的空靈氣質被廣大粉絲們封為「小周迅」，近期更跨出戲劇圈，陸續登上各大時尚雜誌版面，人氣居高不下。